Professor arbeidsgeneeskunde wil af van roken op stoep en aan inkomhal: "Enkel op 10 meter van terras" Delphine Vandenabeele

06 juni 2018

07u59

Bron: VTM Nieuws 0 “Als we echt rookvrije cafés en ziekenhuizen willen, dan moeten we ook af van roken op de stoep of aan de inkomhal”, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). “Hoe meer stoeprokers, hoe meer schadelijke rook er binnenwaait”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Nu er op openbare plaatsen niet meer gerookt mag worden, stijgt het aantal stoeprokers. “Waar ze wel nog mogen roken, creëren ze een rookwolk waar bezoekers heen moeten. Dat is vervelend en schaadt de gezondheid van niet-rokers”, zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde en directeur Onderzoek bij Idewe, dienst die 35.000 werkgevers in België begeleidt rond gezondheid op het werk.

In cafés is volgens Godderis de concentratie aan nicotine en fijn stof met negentig procent gedaald tegenover de cijfers voor het rookverbod in de horeca. De laatste tien procent wijdt hij aan stoeprokers, die zorgen dat schadelijke rook binnenwaait. "Hetzelfde geldt aan de inkomhallen van bedrijven en ziekenhuizen", zegt Godderis.

“Cafés, bedrijven en ziekenhuizen doen er dan ook goed aan rokers minstens tien meter weg te houden van de ingang of het terras”, aldus de professor.

"Geen draagvlak voor overdreven aanpak"

Bij Horeca Vlaanderen huiveren ze alvast van dat idee. “Voor ons is het een kwestie van hoffelijkheid: ga wat verder staan, of doof je sigaret als je op het terras zit en vlakbij iemand begint te eten.” Ook Kom op tegen Kanker volgt deze gedachtegang. “Je moet de rokers meekrijgen en voor een overdreven aanpak is geen draagvlak”, klinkt het daar.

Ziekenhuizen ondernemen actie

Vorige week besliste AZ Groeninge in Kortrijk om roken enkel nog in afgelegen zones toe te laten en ook het UZ Gent werkt met “bushokjes” op een afstand van de belangrijke ingangen.