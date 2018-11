Professionele Oost-Europese bendes stelen massaal koperkabels langs Belgische spoorweg Ken Standaert

22 november 2018

05u43 0 Oost-Europese bendes hebben vorige maand maar liefst 83 kabeldiefstallen gepleegd langs het Belgische spoorwegnetwerk. “Ze werken uiterst professioneel met crews van 15 à 20 man en gaan soms in één nacht met honderden meters koperdraad ter waarde van tienduizenden euro’s lopen”, klinkt het bij de spoorwegpolitie, die de afgelopen weken al enkele bendeleden kon vatten.

Sinds juni tot oktober noteerde spoorwegbeheerder Infrabel maar liefst 225 diefstallen van waardevolle koperdraad langs de spoorlijnen, met in oktober maar liefst 83 diefstallen. Maar de politie slaat terug. “Helikopters, de lokale en gerechtelijke politie, de NMBS en Infrabel helpen ons mee om deze nieuwe plaag te counteren”, vertelt Stéphanie Silvestre, hoofd van de spoorwegpolitie.

“Na de wetsaanpassing waardoor metaalhandelaars de identiteitskaart moeten vragen van wie goederen aanbiedt, was het aantal diefstallen al een vijftal jaar fel teruggevallen. Maar Oost-Europese bendes zijn teruggekeerd om hier rond Leuven, Luik en Charleroi kabels te strippen en dan hun buit snel te transporteren naar Nederland en Duitsland waar de controle bij de handelaars minder streng is.”

De bendes werken hyperprofessioneel en tellen vaak 15 à 20 tot zelfs 30 leden. “Met tangen die je in de Brico vindt en speciale handschoenen slaan ze met z’n allen tegelijk toe, vaak over een afstand van enkele honderden meters tot zelfs meer dan 2 kilometer.” De recorddiefstal gebeurde zelfs over een afstand van 2,6 kilometer.

“Eerst worden de kabels blootgelegd en obstakels verwijderd alvorens de kabels verknipt worden in kleine, draagbare stukken van ongeveer anderhalve meter. Een kwartiertje na de eerste knip zijn de volgeladen bestelwagens en vrachtwagens vaak al verdwenen.”

Bijna 5 miljoen gestolen

Een meter koperkabel weegt zo’n 8 kilogram volgens Infrabel. “De prijs per kilo koper is recent gestegen naar 6 euro”, zegt Silvestre. En dus brengt elke gestolen meter bijna 50 euro op. Infrabel berekende dat dit jaar bijna 5 miljoen euro vloeide naar het vervangen van gestolen kabels. “Maar we zitten niet stil”, verzekert Silvestre. “Er zijn zeer recent in verscheidene dossiers arrestaties gebeurd omdat we alle kritieke punten in kaart brengen en bijna dagelijks updaten. Zo konden we in de nacht van 11 op 12 november 4 dieven op heterdaad klissen en na onderzoek nog 3 kompanen arresteren.”

Infrabel voerde vorige week nog een test uit met een bewakingsdrone, maar voorlopig kan de politie die niet inzetten. “De wetgeving laat dat voorlopig niet toe”, zegt Silvestre. “Het zou een extra hulpmiddel kunnen zijn, maar het bereik is beperkt tot 25 kilometer en dus kan je er geen wonderen van verwachten als je weet dat we 3.500 kilometer spoorwegen moeten bewaken.”

Cijfers:

Kabeldiefstallen: 1 januari tot nu: 261 diefstallen waardoor er 45.693 minuten extra vertraging waren

Maand oktober: 83 diefstallen waardoor er 18.130 minuten of dagelijks 10 uur extra vertraging was

Koperprijs: 1 meter koperdraad is goed voor 8 kilogram koper en zo’n 50 euro waard