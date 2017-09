Prof UGent voor rechter wegens seksueel ongewenst gedrag bij jonge onderzoeker mvdb

Bron: Belga 0 anp H.C. (52), professor aan Howest en UGent, is vandaag voor de Kortrijkse rechtbank verschenen wegens seksueel ongewenst gedrag ten aanzien van een van zijn assistenten. De jonge onderzoeker ervoer een studiereis met het hoofd van zijn vakgroep als bedreigend en intimiderend.

Op 7 november 2012 was H.C. met een van zijn onderzoekers op hotel in het Nederlandse Arnhem. De jonge onderzoeker was in 2009 afgestudeerd aan de Howest, waar hij kort daarna aan de slag kon als wetenschappelijk medewerker. Vanaf 2011 was hij verbonden aan een project waarbinnen de professor actief was.

Naakt in hotelkamer

De reis naar Arnhem kaderde in een bedrijfsbezoek. De professor boekte een hotel, maar er was volgens hem maar één kamer meer vrij en die bleek een tweepersoonsbed te hebben. Op de ochtend van 7 november 2012, na de hotelovernachting in Nederland, zag de onderzoeker C. naakt door de hotelkamer lopen.

De man kietelde aan zijn voeten, toen hij uit de douche kwam met enkel een handdoek om zijn lenden, en zou vervolgens omhoog geklommen zijn tot aan zijn schaamstreek. Dat laatste ontkent de vijftiger. Toen zijn onderzoeker onder de douche stond, ging de docent meermaals de badkamer binnen.

Pas enkele jaren later, toen het slachtoffer per toeval twee lotgenoten vond tijdens een doctoraatsverdediging, diende hij klacht in. Idewe, de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, startte een onderzoek. Daaruit bleek dat er sprake was van ongewenst seksueel gedrag. De docent wordt ook vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid. Hij riskeert zes maanden cel en een boete.

"Beklaagde was een autoriteit. Hij koos jonge mensen uit die naar hem opkeken", zei advocate Isabelle Vanden Poel, die het slachtoffer verdedigt. Zij vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. De vermeende feiten van de andere twee slachtoffers die zich meldden, zijn ondertussen verjaard.

"Rivaliteit"

H.C. betwist een deel van de feiten. Hij ontkent niet dat hij naakt naar de badkamer liep, het slachtoffer vast nam bij de voeten of tijdens het douchen de badkamer binnen ging. "Maar maakt dat deel uit van de incriminatie?", vroeg zijn advocaat, Geert Delagrange, zich af. "Er was een conflict tussen de afdeling automatisatie, waar mijn cliënt actief was, en elektromechanica, waar de drie beweerde slachtoffers werken. We vragen ons af of die rivaliteit niets met de klacht te maken heeft."

Geschorst

De prof werd voorlopig geschorst, in afwachting van de verdere strafprocedure. Hij vraagt de vrijspraak. Volgens hem slapen collega's van de universiteit nog steeds vaak samen op hotel, om kosten te sparen. De UGent stelde zich burgerlijke partij, omwille van imagoschade. Sinds het najaar van 2013 was de professor door de samenvoeging van enkele hogeschoolopleidingen van de Howest en de UGent ook daar werkzaam. Vonnis op 23 oktober.