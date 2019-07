Prof. Hendrik Vos: “Michel is een bemiddelaar die verschillende strekkingen rond de tafel krijgt” ttr

Charles Michel heeft een meer gematigd profiel dan pakweg Guy Verhofstadt en dat heeft de premier geholpen tot voorzitter van de Europese Raad te worden verkozen. Dat hij pas relatief laat in beeld kwam voor één van de Europese topjobs, kwam ook van pas. Dat heeft professor Hendrik Vos van de UGent vandaag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

De naam van premier Michel dook een tijdje geleden op voor één van de Europese topfuncties, maar de Duitse Ursula von der Leyen - de toekomstige Commissievoorzitster - kwam pas erg laat in beeld. “Wie zijn hoofd vroeg boven het gras uitsteekt, loopt het risico dat hij wordt afgehakt”, reageert Europakenner Vos. “Als je laat in de race stapt, hebben je tegenstanders vaak niet de tijd zich te organiseren”.

Hij merkt ook op dat het vaak verrassende namen zijn die het halen en niet de gedoodverfde kandidaten, zoals de Nederlandse sociaal-democraat Frans Timmermans. “Tot twee dagen geleden werd gedacht dat hij de hoofdprijs zou binnenhalen”, bevestigt Vos. De Gentse professor merkt op dat von der Leyen de steun moet krijgen van het Europees parlement en dus minstens een deel van de sociaal-democraten achter zich moet weten te scharen. Bij die fractie viel echter te horen dat er grote aversie tegen de Duitse leeft.

Gematigder

Over Charles Michel moet het parlement zich niet uitspreken. Hij staat geboekstaafd als een bemiddelaar, die er in België in geslaagd is verschillende taalgroepen en strekkingen rond de tafel te krijgen. Dat is ook in Europa belangrijk, weet Vos. Dat Michel een topjob binnenhaalt en ex-premier Guy Verhofstadt niet, heeft volgens hem ook te maken met zijn profiel. Dat is gematigder dan dat van Verhofstadt. “Een meer uitgesproken profiel levert supporters op, maar ook tegenstanders. En voor een topfunctie heb je best geen tegenstanders”, luidt het.

Met de benoeming van von der Leyen, Michel, Christine Lagarde voor de ECB en Josep Borrell als hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid heeft geen Spitzenkandidaat het gehaald. Mag het systeem nu op de schop? “Zo ziet het er naar uit”, bevestigt Vos. “Vanuit de fracties hebben ze hun eigen ruiten ingegooid”.