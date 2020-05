Prof Geert Meyfroidt na actie ontevreden zorgpersoneel: "Opvorderen van personeel is nu niet aan de orde” KVDS

17 mei 2020

14u10

Bron: Belga, VTM NIEUWS 36 Professor Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, zegt dat opvorderingen van personeelsleden in de medische sector momenteel niet aan de orde zijn. Hij reageert daarmee op het volmachtbesluit KB nr. 16 van 4 mei, dat onrust en verontwaardiging veroorzaakt bij het gezondheidspersoneel. Zo keerden werknemers van het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel premier Sophie Wilmès (MR) de rug toe toen ze hen een bezoek bracht.



De intensivist begrijpt de bezorgdheid, maar vraagt zich af of een dergelijke actie de beste manier is om het ongenoegen te laten blijken. “Mevrouw Wilmès was in deze crisis crisismanager, zij is niet verantwoordelijk voor de problemen in de gezondheidssector op voorhand. Het bewuste besluit is overigens genomen toen we nog op een piek zaten en er noodoplossingen bedacht moesten worden. Niemand wilde naar een situatie zoals in Italië.”

“Opvorderingen zijn nu zeker niet aan de orde”, verzekerde de intensivist zondag bij VTM NIEUWS. “De cijfers zijn nu mooi aan het dalen.”





Professor Meyfroidt benadrukt wel dat iedereen heel moe is. "De sector had het al moeilijk vóór de coronacrisis."

Hij denkt dat een betere bestaffing een grotere hulp is voor de verpleging dan meer loon. "Er is geen rustpauze nu de ziekenhuizen ook de gewone consultaties weer opstarten. We gaan heel goed voor de mensen moeten zorgen nadien. We gaan ons gezondheidssysteem moeten herdenken als we hierdoor zijn. Hier gaan lessen uit getrokken moeten worden. Van die krapte moeten we af.”

