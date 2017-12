Prof die Joden 'parasieten' noemde en Holocaust in vraag stelde is niet langer lid van N-VA mvdb

20u19

Bron: Gazet van Antwerpen 4 VRT Professor Jan Tollenaere deed antisemitische uitspraken in 'Kinderen van de collaboratie' op Canvas. Professor Jan Tollenaere die donderdag in het Canvas-programma 'Kinderen van de collaboratie' Joden "parasieten" noemde en het bestaan van de Holocaust in twijfel trok, is niet langer lid van de N-VA, zo meldt Gazet van Antwerpen.

“Ik vind het nare mensen”, zei de zoon van berucht VNV’er Reimond Tollenaere over Joden in de uitzending. “Ik heb er veel gekend als profiteurs, als parasieten ook.” Het fragment werd ook vertoond in De Afspraak (vanaf 36:00).

Tollenaere, emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht, beschreef zich als "antisemitisch" en vroeg zich af of de Holocaust “wel allemaal waar” was.

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageerde vrijdag geschokt op de uitspraken. Het Forum betreurde ook dat Canvas Tollenaere een podium bood aan om "het gedachtegoed van zijn vader verder uit te dragen en te vergoelijken".

Enkele kopstukken van de N-VA afdeling Turnhout hadden vandaag een gesprek met zeventiger Tollenaere naar aanleiding van zijn uitspraken. "Hij heeft daarbij zelf zijn lidkaart ingeleverd", verklaarde afdelingsvoorzitter Els Baeten aan Gazet van Antwerpen. "Hij voelde al langer dat het beter was voor de partij om dit te doen. Hij was tot dezelfde conclusie als wij gekomen."

Partijwoordvoerder Joachim Pohlmann zegt dat de uitspraken van Tollenaere "ingaan tegen het gedachtegoed van de partij en de democratische waarden die elk lid moet nastreven".

"Ik kan me niet inbeelden dat Hitler een crimineel was"

Tollenaere deed in oktober al fel gecontesteerde uitspraken; "Ik kan me niet indenken dat Hitler een crimineel was", luidde de titel van een interview dat op 28 oktober verscheen in De Standaard.

Vader Reimond Tollenaere, propagandaleider van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en berucht antisemiet, vertrok in 1941 naar het Oostfront waar hij als lid van de Waffen-SS een jaar later omkwam.