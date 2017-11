Prof. De Meirleir (ex-VUB) schrijft peperduur medicijn voor en verdient er flink aan Op 10 november voor Brusselse strafrechter mvdb



Bron: Belga 0 Photo News Professor Kenny De Meirleir (ex-VUB). Professor Kenny De Meirleir en zijn echtgenote moeten op 10 november voor de 52ste kamer van de Brusselse correctionele rechtbank verschijnen. De professor, die tot voor kort verbonden was aan de VUB, en zijn echtgenote moeten zich voor de strafrechter verantwoorden wegens inbreuken op de invoer en toediening van het omstreden antiviraal middel Nexavir.

Dat heeft het persagentschap Belga vernomen op het Brusselse parket. Volgens hun advocaten ontkent het koppel de feiten die hen ten laste worden gelegd.

CVS

Volgens nieuwssite Apache zou De Meirleir via een kluwen aan bedrijfjes en laboratoria direct of indirect handenvol geld verdienen aan vaak omstreden tests, medicatie en supplementen die hij zelf voorschrijft aan zijn patiënten. Eén van die geneesmiddelen is Nexavir, een antiviraal middel dat volgens de prof zou helpen bij patiënten die lijden aan CVS.

450 euro per maand

Het peperdure geneesmiddel (450 euro per maand) kon door patiënten besteld worden via het Nederlandse bedrijfje Kalida NV. Maar volgens Apache was de echtgenote van De Meirleir tot voor kort bestuurder bij Kalida. Zijn patiënten zouden hiervan niet op de hoogte geweest zijn.

Het gerechtelijk onderzoek werd opgestart na melding van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Er werd een onderzoeksrechter aangesteld en op 29 september besliste de Brusselse raadkamer dat De Meirleir zich voor de strafrechter moet verantwoorden. Tot nu toe heeft niemand zich burgerlijke partij gesteld.

De advocaten van het koppel meldden begin oktober in een persbericht dat de professor en zijn echtgenote de feiten ontkennen. "Er dient te worden onderstreept dat de hen tenlastegelegde feiten worden ontkend", klonk het, "en zeker dat de heer de Meirleir nooit enig onrechtmatig financieel voordeel heeft gehaald, direct noch indirect, door de verkoop van geneesmiddelen, voedingssupplementen en zogenaamde tests. Zij zien de uitspraak, na een tegensprekelijk debat voor de correctionele rechter, met vertrouwen tegemoet.