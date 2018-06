Proefproject rond deradicalisering in Waalse gevangenissen KVE

22 juni 2018

09u20

Bron: Belga 0 Enkele Waalse gevangenissen zullen vanaf september deelnemen aan 'Césure', een Europees proefproject over deradicalisering in de gevangenis. Dat heeft Rachid Madrane (PS), de bevoegde minister in de Franse gemeenschap verklaard aan de krant La Dernière Heure.

Het programma werd opgezet in Frankrijk en zal ook getest worden in Italië. "Het is een negen maanden durend individueel en stelselmatig programma dat erop gericht is in de gevangenis te werken aan het losweken van geradicaliseerde gedetineerden", zegt Madrane. De gevangenissen van Andenne en Lantin zijn gepolst voor een deelname aan het programma.



In totaal worden twintig gevangenen op vrijwillige basis betrokken bij het project. Het gaat om gedetineerden die veroordeeld werden voor terrorisme of die later geradicaliseerd zijn.



Vanaf september zullen een vijftiental medewerkers van de Waalse dienst Caprev (Centrum voor ondersteuning en opvang van personen die betrokken zijn bij radicalisme en extremisme met gewelddadig gevolg) en van de hulpdiensten voor gevangenen worden opgeleid.