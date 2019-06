Proefproject om onnodige chemobehandelingen bij borstkanker te vermijden FVI

07 juni 2019

13u03

Bron: Belga 3 In erkende borstkankerklinieken gaat vanaf 1 juli een proefproject van start om onnodige chemotherapie bij de behandeling van borstkanker te vermijden. De dure genetische test die het risico op herval kan bepalen bij patiënten na een borstoperatie, wordt tijdens het project volledig terugbetaald. Zo weten de patiënten of een verdere chemobehandeling nodig is.

Concreet gaat het over MammaPrint- en Oncotype Dx-testen, die het risico op herval bepalen. Als dat risico laag is, doet chemotherapie meer kwaad dan goed, aldus Think Pink. Het grote probleem was de kostprijs van de tests, die per persoon 3.000 euro kosten. Tijdens het proefproject zijn deze gratis.

"Mits positieve evaluatie kunnen we dan komen tot een permanente en algemene terugbetaling", zegt de woordvoerster van Think Pink, Joke Carlier.

Het proefproject is gelanceerd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block en loopt over drie jaar. Voor het project is een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt. De erkende borstklinieken beslissen zelf wie in aanmerking komt voor de gratis tests.

"Deze testen worden al langer uitgevoerd in onze buurlanden", aldus Carlier. "Ze kunnen borstkankerpatiënten niet alleen veel onnodig leed besparen, maar op termijn vormen ze ook een besparing voor de sociale zekerheid. Onnodige chemobehandelingen en dure nazorg kunnen zo vermeden worden bij borstkankerbehandelingen."

Jaarlijks krijgen zo'n 10.800 Belgische vrouwen borstkanker, maar volgens Think Pink stijgen de genezingskansen en liggen ze momenteel op meer dan 90 procent na vijf jaar.