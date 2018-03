Proefproject met statiegeld in Wallonië geeft vijf eurocent per ingezameld blikje HR

26 maart 2018

21u51

Bron: Belga 4 In de strijd tegen zwerfvuil start midden dit jaar in een vijftiental Waalse gemeenten een pilootproject rond de inzameling van blikjes. Er wordt een premie van vijf eurocent voorzien per blikje dat wordt teruggebracht naar een machine.

Wie in één van de deelnemende gemeenten een blikje terugbrengt naar een machine op een openbare plaats of handelsplaats, zal een premie van vijf eurocent krijgen. De verkoopsprijs van het blikje verandert niet. De premie zal betaald worden door Fost-Plus, de private organisatie die instaat voor de inzameling van het huishoudelijke verpakkingsafval. De federaties van de voedingsindustrie (Fevia) en van handel en diensten (Comeos) zouden eind deze week het licht op groen zetten.

Jeugdbewegingen

"Het project viseert de achtergelaten blikjes aan de rand van autowegen, die jeugdbewegingen bijvoorbeeld zouden kunnen inzamelen, maar we weten dat er ook thuis zal ingezameld worden", stelt Waals minister van Milieu Carlo Di Antonio. Het pilootproject moet een bijdrage leveren aan het ook in Wallonië gevoerde debat over de mogelijke invoering van statiegeld op blikjes. Dat zou in Wallonië ten vroegste tegen midden 2020 gebeuren.