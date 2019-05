Proefproject met groen asfalt van start

20 mei 2019

Op de gewestweg tussen Kasterlee en Retie zijn drie stukken rijbaan met ecologisch asfalt aangelegd. In dat asfalt zit meer gerecycleerd materiaal. Het is een proefproject, om uit te testen of het even sterk is als een normaal wegdek.