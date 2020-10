Exclusief voor abonnees

Proefpersonen gezocht voor coronavaccin: wie kan deelnemen? En wanneer is het vaccin klaar?

Jonathan Bernaerts

06 oktober 2020

Het UZ Gent zet een belangrijke stap in de ontwikkeling van een coronavaccin. Het ziekenhuis start met een grootschalig ‘fase 3’-onderzoek naar de doeltreffendheid van drie kandidaat-vaccins. Er worden in totaal 2.000 proefpersonen gezocht die zich vanaf midden november willen laten inenten. Over welke vaccins gaat het? Waarom gebeurt het onderzoek in ons land? En wanneer komen de vaccins op de markt? Een aantal prangende vragen beantwoord.