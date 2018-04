Proef van een ritje in nieuwe achtbaan Walibi dankzij deze video Gunter Van Stappen

07 april 2018

11u49

Bron: VTM NIEUWS 0 In pretpark Walibi opent vandaag de nieuwe funcoaster ‘Tiki-Waka’. De familie-attractie van de Duitse attractiebouwer Gerstlauer is 500 meter lang en bereikt een snelheid tot 55 kilometer per uur. “We gaan voor een soft opening”, zegt woordvoerster Tiffany Mestdagh aan VTM NIEUWS. “De attractie zal dus mogelijk niet de volledige dag geopend zijn.”

De coaster bevindt zich in een nieuwe zone, Exotic World, vlak bij topattractie 'Challenge of Tutankhamon'. De achtbaan wordt ook omringd door een avonturenparcours, waar bezoekers ook onder en rond de 'Tiki-Waka' in torens kunnen klimmen.

“We gaan vandaag voor een soft opening”, zegt Tiffany Mestdagh. “Dat wil zeggen dat de attractie inderdaad geopend wordt, maar we kunnen bezoekers niet garanderen dat ze de volledige dag operationeel zal zijn. Voor alle duidelijkheid: de attractie is getest en is veilig. Onze bezoekers zijn dus zeker geen proefkonijnen.”

Sinds vorige week is ook het waterpark Aqualibi vernieuwd. Vanaf nu worden bezoekers er ondergedompeld in een Caraïbische sfeer.