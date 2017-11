Productie groene stroom gedaald, maar zon- en windenergie stijgen LB

09u11

De productie van groene stroom in Vlaanderen is vorig jaar met 1,6 procent gedaald, tot 7.344 GWh. Dat blijkt uit de beleidsbrief van minister van Energie Bart Tommelein. De daling is het gevolg van de afbouw van groene stroom uit biomassa.

De Vlaamse regering heeft besloten om niet langer in te zetten op biomassa als middel om de doelstellingen voor groene stroom te halen. Het gaat immers om een overgangstechnologie, die nog steeds gebruikmaakt van een verbrandingsproces. De vooropgestelde subsidies voor grote nieuwe centrales als BEE in Gent werden al ingetrokken.

De productie van elektriciteit uit biomassa viel vorig jaar terug tot 2.335 GWh. De komende jaren zal ze wel nog licht stijgen, tot een piek van 2.702 GWh in 2020. In dat jaar wordt een maximale productie van de centrale Max Green in Gent verondersteld.

De productie van windenergie steeg vorig jaar met 22 procent tot 1.683 GWh. De elektriciteit uit zonnepanelen steeg met 1,2 procent en die uit biogas met 2,5 procent.

Investeren

Zoals bekend wordt het voor Vlaanderen erg moeilijk om de doelstellingen voor 2020 inzake groene energie te halen. Daarvoor telt naast groene stroom ook groene warmte en hernieuwbare energie in transport mee. We hebben ons er bij Europa toe verbonden tegen 2020 in totaal 25.074 GWh te produceren, maar eind vorig jaar bedroeg het cijfer nog maar 18.948 GWh. Tommelein rekent erop dat gezinnen en bedrijven zullen inzien dat er geld te verdienen valt met een investering in groene energie en dus uit zichzelf meer projecten zullen opstarten.

Uit cijfers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) blijkt echter dat ook het energieverbruik van zowel industrie als gebouwen en transport opnieuw toeneemt.