Producent na klacht over tekort aan borstkankermedicijn: "Productiecapaciteit verhoogd om aan vraag te kunnen voldoen” KVDS

06 september 2019

18u50

Bron: Belga 0 Binnenland Geneesmiddelenproducent Novartis heeft de productiecapaciteit van Femara en het actieve bestanddeel letrozol verhoogd "om aan de totale vraag van de Belgische markt te voldoen". Dat heeft woordvoerster Belinda Delys vrijdag aan persbureau Belga gezegd.

Donderdag stelde PVDA dat het tekort aan het borstkankermedicijn Femara "geen toeval" is. Volgens de partij kunnen producent Novartis en groothandelaar Febelco "geen duidelijke reden geven voor de tekorten". "Zij spelen met de stocks om meer winst te maken", klonk het.

De Block

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageerde echter dat er tijdens de zomer een tijdelijk probleem was, dat intussen is opgelost. Bovendien waren er volgens haar generische alternatieven voor Femara, die wél beschikbaar waren.





Bij Novartis erkent men dat er eind juli bepaalde verpakkingen van Femara niet in voorraad waren wegens een onbeschikbaarheid van het actieve bestanddeel letrozol. Daarop heeft de geneesmiddelenproducent de productiecapaciteit verhoogd zodat er voldoende geneesmiddelen geleverd konden worden aan de groothandelaars en de apotheken.

Novartis zegt in contact te zijn met de Algemene Pharmaceutische Bond, groothandelaar Febelco en het kabinet van minister De Block om te kunnen verzekeren dat aan de vraag van de patiënten tegemoet kan worden gekomen.

Marleen Pollet, die herstelt van borstkanker, vertelde in juli dat ze niet meer aan Femara raakte: