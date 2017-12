Procureur overtuigd dat "enkelen bereid zijn te praten" na 500 nieuwe tips over Bende van Nijvel TMA

11u15

Bron: Belga 0 Photo News Christian De Valkeneer (links) groet Aalsters burgemeester Christoph D'Haese tijdens een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Christian De Valkeneer, procureur van Luik, zegt in La Libre Belgique en La Dernière Heure dat hij ervan overtuigd is dat er "mensen zijn die de waarheid kennen en dat enkelen bereid zijn te praten" in het dossier van de Bende van Nijvel. De laatste zes weken hebben de speurders meer dan 500 nieuwe tips gekregen en "donderdag kregen we nog opmerkelijke informatie binnen", aldus nog De Valkeneer.

De procureur van Luik erkent dat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderzoek, al was dat niet het gevolg van interne tegenwerking. "Maar zoals in elk onderzoek heb je een portie geluk nodig. En dat hebben we nog niet gehad. Bovendien waren de onderzoeksmethodes vroeger beperkt."

Complot



De Valkeneer spreekt eerder van invloeden van buitenaf die het onderzoek hebben gehinderd. "Men heeft geprobeerd de onderzoekers verkeerde pistes te laten bewandelen." De procureur verwijst onder meer naar de vondst van verdachte voorwerpen in het kanaal in Ronquières die dateerden van de eerste (1982-1983) en tweede (1985) golf van geweld van de Bende. "Dat was duidelijk in scène gezet".



Van een complot wil de procureur echter niet spreken. "Niets staat ons toe om te spreken van een complot. Het is goed mogelijk dat er rijkswachters betrokken waren, maar ervan uitgaan dat de rijkswacht en de hiërarchie achter dit alles zaten, is fantasie", zegt De Valkeneer.