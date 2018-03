Procureur: "Meer en agressievere transmigranten in West-Vlaanderen" ADN

Bron: Belga 25 In de buurt van Zeebrugge zijn gisteren 26 transmigranten aangetroffen. Een 28-jarige Algerijn drong zelfs drie keer de haven van Zeebrugge binnen. Procureur Frank Demeester van het West-Vlaamse parket stelt vast dat de transmigranten zich ook steeds agressiever gedragen.

Op 5 en 6 maart hielden heel wat politiediensten acties om het aantal transmigranten in kaart te brengen dat door mensensmokkelaars naar West-Vlaanderen wordt geloodst. In totaal werden 72 transmigranten aangetroffen. De politie stelde ook vast dat veel mensen met de kusttram naar Zeebrugge afzakten. Van daaruit trokken ze dan richting de haven.

"Druk blijft hoog"

Volgens procureur Frank Demeester blijft de druk op West-Vlaanderen hoog, zowel in Zeebrugge als op de snelwegparkings. Vorige week werden in totaal maar liefst 172 transmigranten aangetroffen, het hoogste aantal in 2018. Ongeveer 40 procent van hen werd in Zeebrugge opgepakt, de rest bevond zich in Blankenberge, De Panne, Jabbeke en twaalf andere West-Vlaamse gemeentes. Het ging vooral om mensen die beweren afkomstig te zijn uit Eritrea en Algerije.

In een bedrijf in de voorhaven werden gisteren acht vluchtelingen ontdekt in een trailer. Andere vluchtelingen waren een leegstaande woning binnengedrongen of zorgden voor overlast op de tram. Zes andere transmigranten bevonden zich in een wassalon in Zeebrugge. Twee zwartrijders op de trein bleken illegaal in België te verblijven. Ten slotte werden ook vier transmigranten onderschept op de terreinen van P&O Ferries. Een 28-jarige Algerijn drong drie keer op een dag het havengebied binnen. Hij werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank en riskeert een jaar gevangenisstraf.

Stenen

De transmigranten zouden zich de laatste tijd niet alleen verbaal steeds agressiever opstellen. Er wordt zelfs met stenen gegooid naar het veiligheidspersoneel. "De kledij van het veiligheidspersoneel wordt vastgenomen en zij proberen de radio's van de bewakingsagenten af te nemen. Ook buurtbewoners rond de strandwijk worden volgens meldingen lastiggevallen en uitgedaagd", aldus procureur Frank Demeester. Het parket vraagt daarom om geweld of andere strafbare feiten onmiddellijk te melden aan de politie.