Procureur-generaal neemt FAVV-rapport van vleesbedrijf Veviba in beslag Redactie

16 maart 2018

19u10

Bron: Belga 0 De procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, heeft het FAVV-rapport over de controles bij het in opspraak gekomen vleesbedrijf Veviba in beslag genomen. Hij wil het rapport eerst nader onderzoeken alvorens het aan het parlement wordt overgemaakt.

De Valkeneer is ervan overtuigd dat die controle noodzakelijk is omwille van het geheim van het onderzoek. Mocht dat worden geschonden, dan zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben voor de geldigheid van eventuele strafrechtelijke vervolgingen. Dat werd vrijdag vernomen bij het kabinet van Landbouwminister Denis Ducarme (MR).

De procureur heeft volgens het kabinet verzekerd dat het onderzoek "zo snel mogelijk" zou gebeuren "zodat het parlement in de loop van volgende week over het rapport zal beschikken".

Onderzoekscommissie

Kamerlid Annick Lambrecht (Sp.a) heeft laten weten dat ze niet te spreken is over de beslissing. Indien het rapport niet snel bij het parlement belandt, dan vraagt ze een onderzoekscommissie naar de werking van het voedselagentschap en van het gerecht. "Men heeft anderhalf jaar verloren. En nu het parlement eindelijk vastzit op de zaak, zet men ons buitenspel", zegt Lambrecht. "We hoeven dit als parlement niet te nemen."

Dat het rapport eventueel in de loop van volgende week beschikbaar zou worden gemaakt voor het parlement, vindt de sp.a'ster te laat. "Maandag komen de commissies bijeen. De mensen zijn bang en de sector heeft zeer grote schade geleden. Dit gaat over voedsel dat we misschien achttien maanden lang hebben gegeten."

Geen uitstel

Op maandag vindt een gezamenlijke Kamercommissie Volksgezondheid en Bedrijfsleven plaats over de zaak Veviba. Voorzitters van de bevoegde Kamercommissies, Muriel Gerkens (Ecolo) en Jean-Marc Delizée (PS), weigeren echter om de bijeenkomst uit te stellen. De Kamer wil de betrokken ministers horen over het FAVV-rapport, desnoods in een beknopte versie.

"Indien zoiets gebeurt, dan moeten er ernstige zaken in het rapport staan", meent Gerkens. "Bij zo'n schandaal is transparantie nodig", vindt haar collega Delizée. Hij benadrukt dat de regering al 24 uur de inhoud van het rapport kent.