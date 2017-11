Procureur-generaal De Valkeneer wil ontmoeting met Vermassen HA

10u18

Bron: Belga 0 Belga Advocaat Jef Vermassen en procureur-generaal Christian De Valkeneer. De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer heeft contact gehad met Jef Vermassen, advocaat van een van de nabestaanden van de Bende van Nijvel, om een ontmoeting te regelen. Dat bevestigt De Valkeneer aan Belga.

"Meester Vermassen praat veel in de pers, het zou dus nuttig zijn dat we elkaar ontmoeten", aldus De Valkeneer. De procureur-generaal heeft Vermassen een datum voorgesteld, maar omdat De Valkeneer op vakantie is weet hij niet of hij al een antwoord heeft gekregen.

Het was Vermassen die eind oktober zei dat hij dacht te weten wie achter de Bende zat. Woensdag zei de advocaat dat er een gouden tip is binnengekomen. "Ik denk dat die tot een doorbraak zal leiden", aldus Vermassen. Gisteren noemde De Valkeneer die tip "non-nieuws".

Meester Vermassen praat veel in de pers, het zou dus nuttig zijn dat we elkaar ontmoeten Christian De Valkeneer

De gouden tip waarover Vermassen het had, zou de verklaring van een voormalige Aalsterse rijkswachter zijn die zegt dat het bevel om de bewaking aan de Delhaize in Aalst in 1985 een halfuur voor sluitingstijd af te blazen "van hogerhand" kwam.

In De Morgen klinkt De Valkeneer vandaag al heel anders. "Voor ons kan dit erg interessant zijn, want er zijn meerdere oud-rijkswachters die melding maken van merkwaardige bevelen die die bewuste avond binnen de rijkswacht van Aalst zijn gegeven. Dat interesseert ons in het bijzonder, nu blijkt dat onze hoofdverdachte Christiaan B. ten tijde van de feiten verbonden was aan de rijkswacht in Aalst."