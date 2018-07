Procureur geeft gauwdieven raad: "Al eens aan zwartwerk gedacht?" Patrick Lefelon

10 juli 2018

15u33

Bron: Eigen berichtgeving 12 Zeven gauwdieven die 19 treinreizigers beroofden, hebben vanochtend in de Antwerpse correctionele rechtbank een opmerkelijke raad van de procureur gekregen. "Waarom kiezen jullie altijd voor het slechtste van het slechtste? Al eens aan zwartwerk gedacht? Dat mag ook niet, maar is toch beter dan reizigers bestelen in stations."

De zeven illegale Algerijnen pleegden van augustus tot december 2017 minstens 19 gauwdiefstallen. Meestal sloegen zij toe op de perrons van de internationale treinen in het Centraal Station van Antwerpen. Daar vind je veel zakenmensen of toeristen met waardevolle bagage.

De bende werd begin 2018 opgerold op basis van beelden van de tientallen bewakingscamera’s in en rond het station. De speurders konden de verdachten makkelijk herkennen want zij waren een jaar eerder eveneens opgepakt en veroordeeld voor 25 gauwdiefstallen. Toen kregen zij voorwaardelijke celstraffen.

De procureur over de verdachten: “Hoe ergerlijk zijn dit soort diefstallen? Iedereen weet welke stress op vakantie vertrekken en reizen met zich meebrengt. Op zo’n moment komt de diefstal van je bagage en je papieren zoals paspoorten en kredietkaarten extra hard aan. Waarom kiezen jullie eigenlijk altijd voor het beroven van mensen? Dat is gemakkelijk hè. Al eens aan zwartwerk gedacht?”

De procureur vorderde effectieve celstraffen van 2 jaar tot 40 maanden. Zes van de zeven verdachten zitten in voorarrest.

"Dakloos en illegaal"

De verdachten hadden de diefstallen meestal bekend. Advocaat Alex Buelens: “Dit is geen goed georganiseerde internationale bende. Zij pleegden de diefstallen om te overleven want zij zijn dakloos en illegaal in België. Zij wisten maar al te goed dat ze gepakt zouden worden. Overal hangen camera’s in het Centraal Station.”

Advocate Leyla Top diende de procureur van antwoord: “Mijn cliënt heeft al in het zwart gewerkt maar is daar bedrogen uitgekomen. Zijn baas weigerde hem te betalen. Deze sukkelaars worden makkelijk beduveld.” De rechter spreekt zich op 12 juli uit.