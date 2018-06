Procureur des konings van Luxemburg dient zijn ontslag in KVE

18 juni 2018

22u03

Bron: Belga 0 Damien Dillenbourg, de procureur des konings van Luxemburg, heeft zijn ontslag ingediend. Dat melden de kranten van de Franse groep Sudpresse op hun website.

Dillenbourg kwam in maart onder vuur te liggen wegens een audit die de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) uitvoerde naar aanleiding van de abnormaal lage bezettingsgraad bij de magistraten van het parket van Luxemburg. Het rapport was negatief over de manier waarop procureur Dillenbourg zijn parket leidt.



Dillenbourg had het rapport als "bevooroordeeld en partijdig" bestempeld. Begin deze maand had hij, in kort geding, nog verkregen dat het rapport van de website van HRJ zou worden gehaald. Een tegenprocedure van HRJ zou binnenkort behandeld worden bij het hof van beroep in Brussel.