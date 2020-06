Proclamaties met maximaal honderd aanwezigen toch toegelaten in juni mvdb

16 juni 2020

20u19

Bron: VRT 0 Mits strenge veiligheidsmaatregelen kunnen scholen toch nog deze maand een proclamatie organiseren voor hun laatstejaars en hun ouders. De experts van de GEES hebben daarvoor het licht op groen gezet, meldt de VRT.

Op de proclamatie mogen maximaal honderd personen aanwezig zijn. Het afstudeer-event vindt ook bij voorkeur in openlucht plaats. Het aanbieden van dranken of eten is niet toegestaan. De aanwezigen moeten ook zittend de proclamatie bijwonen.

De Vlaamse Scholierenkoepel had hard aangedrongen op een versoepeling. Scholen zijn niet verplicht om een proclamatie te organiseren. Wie zulk evenement na 1 juli organiseert, mag 200 personen toelaten. Ook dan zijn de strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.

De regels voor een veilige proclamatie staan hier opgelijst.

