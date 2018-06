Proces treinramp Buizingen moet in het Nederlands, beslist rechter

Politierechtbank weigert verzoek tot taalwijziging

HA

29 juni 2018

13u37

Bron: Belga

0

In het proces over de treinramp in Buizingen heeft de politierechtbank in Halle het verzoek tot taalwijziging geweigerd. De verdediging van de bestuurder van één van de treinen die bij het ongeval betrokken waren, had gevraagd om het proces in het Frans te voeren. Maar volgens de rechtbank zou een taalwijziging te veel tijdverlies met zich meebrengen.