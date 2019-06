Proces tegen parlementslid Christian Van Eyken eindelijk van start JCV

03 juni 2019

14u58 0 Voor de correctionele rechtbank van Brussel is het proces tegen voormalig Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en zijn vrouw Sylvia B. van start gegaan. Het duurde bijna vijf jaar voor de moordzaak uiteindelijk voor de rechter terecht kwam. Beklaagde Sylvia B. houdt haar onschuld staande.

De verdediging van Van Eyken en Sylvia B. vroeg bij de start van de zitting nog uitstel. Zij wilden immer extra getuigen verhoren, waaronder de zoon van Van Eyken, en bewijsmateriaal toevoegen aan het dossier. Daarop werd de zitting meerdere uren geschorst. De rechter verwierp de vragen van de verdediging zodat het proces, bijna 5 jaar na de feiten, van start kon gaan.

Sylvia B. nam als eerste beschuldigde het woord. Zij bleef ontkennen dat ze Marc Dellea had vermoord, ondanks het feit dat ze een negatieve test op de leugendetector had afgelegd tijdens haar verhoor. Zij en Christian Van Eyken zijn gezien op camerabeelden toen ze het appartement van Dellea binnen gingen op zondag 6 juli 2014. B. beweert echter dat ze op de bewuste avond het alleen hadden over de verdeling van hun inboedel bij hun scheiding en dat ze een spelletje Scrabble speelden.

De daaropvolgende dinsdag keerde B. dan terug naar het appartement, waar ze naar eigen zeggen haar GSM vergeten had. Daar vond ze het dan lijk van Dellea. Volgens B. waren er spullen uit haar appartement verdwenen, waarmee ze verwees naar een mogelijke diefstal.

B. beweerde ook dat haar scheiding van Dellea vriendschappelijk verliep. Ze ontkent de verklaringen van anderen, die spraken van een stormachtige relatie. DE familie van Dellea, die aanwezig is op de zitting, was het daar duidelijk niet mee eens. B. deed ook het verhaal hoe Van Eyken, Dellea en zijzelf jarenlang als een soort driehoeksrelatie hadden geleefd. B. en Dellea wouden niet scheiden voor hun dochter, maar B. bracht dan wel de nacht door bij Van Eyken, waarna ze ‘s morgens vroeg terugkeerde naar haar gezin met Dellea.