Proces rond schietpartij Driesstraat uitgesteld, Salah Abdeslam zal niet aanwezig zijn

De woning in de Driesstraat waar de schietpartij plaatsvond. Het proces over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat in Vorst, dat maandag had moeten beginnen voor de Brusselse correctionele rechtbank, zal uitgesteld worden. Dat meldt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart.

De kersverse advocaat van verdachte Salah Abdeslam, meester Sven Mary, heeft uitstel gevraagd en de zitting zal er zich maandag toe beperken akte te verlenen van dit uitstel en een nieuwe datum vast te leggen. De twee verdachten, Salah Abdeslam en Sofien Ayari, zullen ook niet aanwezig zijn, aldus de voorzitter.

Op 15 maart 2016 wilden leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT), het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat. De zes agenten, die hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement, werden onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

Bij de schietpartij kwam de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven (36). Belkaid, ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid, werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Twee andere aanwezigen in het appartement ontsnapten. Uit onderzoek bleek dat een van hen Salah Abdeslam was. De politie pakte Abdeslam drie dagen later op, enkele kilometers verder in de Vierwindenstraat in Molenbeek. De tweede man die uit het appartement ontsnapte, was Sofien Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri en Monir Ahmed Alaaj.

Sofien Ayari zit in afwachting van zijn proces in de gevangenis van Lantin, terwijl Salah Abdeslam werd overgeleverd aan Frankrijk. Daar verblijft hij in een zwaarbewaakte gevangenis in de Parijse voorstad Fleury-Mérogis maar voor de duur van het proces over de schietpartij zal hij overgebracht worden naar de gevangenis van Vendin-le-Vieil, zowat 25 km ten zuidwesten van Rijsel.