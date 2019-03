Proces rond aanslag Joods Museum: Mehdi Nemmouche veroordeeld tot levenslange celstraf Redactie

12 maart 2019

00u31 0 Mehdi Nemmouche, de hoofddader van de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014, werd vandaag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd. Daarmee volgt het hof de eis van het openbaar ministerie en dat is meteen ook de zwaarste straf die hij kon krijgen. De jury en het hof zaten sinds 16 uur samen om te beslissen welke straffen de twee beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, zouden krijgen.

Beiden mannen werden vorige week donderdag schuldig verklaard aan viervoudige moord met een terroristisch karakter. Zowel Nemmouche als Bendrer zijn ook schuldig verklaard aan verboden wapenbezit. De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum van België het Israëlische koppel Emanuel (54) en Miriam Riva (53) en museummedewerkers Alexandre Strens (25) en Dominique Sabrier (66) doodschoot, en dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens leverde.

Straf

Het openbaar ministerie eiste vandaag een levenslange gevangenisstraf tegen Nemmouche. Daarnaast werd hem een terbeschikkingstelling van 15 jaar opgelegd. Nacer Bendrer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 5 jaar. Bendrers advocaten pleitten voor een straf die niet hoger zou liggen dan vijftien jaar, terwijl de verdediging van Nemmouche niet meer pleitte over de strafmaat.

“De feiten waarvoor Nacer Bendrer schuldig is verklaard, blijven extreem ernstig, maar zijn rol is toch anders dan die van Nemmouche”, erkende advocaat-generaal Yves Moreau. “Nemmouche is de aanstoker en de uitvoerder van de aanslag, Bendrer is degene die ‘enkel’ hulp heeft verleend. Dat verschil moet zich weerspiegelen in de strafmaat.”

“Nemmouche blijft ook een gevaar betekenen. ‘Voor Allah tot de dood, geen wapenstilstand en geen verzoening’, is zijn eigen uitspraak.”, zei de advocaat-generaal. “De enige vraag die zich stelt bij zijn vrijlating, is wie zijn volgende slachtoffer zal zijn. Van enige spijt is bij hem ook geen sprake.”

“In de val gelokt”

In zijn laatste woord zei Bendrer vandaag duidelijk geëmotioneerd dat hij “geen straf kan accepteren zoals die vanmorgen werd gevraagd”. “Ik heb een familie, een vriendin, ik hou van het leven. Ik wil vader worden, ik wil trouwen, ik wil mijn leven leiden zoals iedereen”, zei Bendrer die ook scherp was voor Mehdi Nemmouche. “Ik heb er spijt van dat ik het pad van deze kerel heb gekruist. Het is geen kerel, het is een monster, een geboren hoerenzoon. Het laat hem volledig koud.”

Vorige week zei Nemmouche nog dat hij “in de val was gelokt”. “Als ik kon, zou ik alles anders doen”, klonk het.