Proces over kasteelmoord wordt vandaag overgedaan: wat gebeurde er de eerste keer? AW

18 maart 2019

06u30

Bron: Belga 1 In de zaak van de kasteelmoord start vandaag het proces in beroep. Het Gentse hof van beroep wil het proces op slechts een week tijd behandelen, het heeft daarvoor het aantal getuigen beperkt in vergelijking met het proces in eerste aanleg.

Herinnert u het zich nog? De beruchte kasteelmoord waarbij Stijn Saelens zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene plots een plaats delict werd? De kasteelheer zelf was verdwenen, maar er werd wel een bloedspoor teruggevonden op 31 januari 2012. De politie veronderstelde dat de man ontvoerd was. Achttien dagen later werd het lichaam van de heer Saelens wat verderop teruggevonden: moord.

De eerste verdachte die gevat werd, was André G. (67), de schoonvader van Saelens. Hij zou het er moeilijk mee gehad hebben dat zijn schoonzoon met zijn gezin naar het buitenland wilde verhuizen. Verder zou hij incest gepleegd hebben.

Om zijn schoonzoon een “lesje te leren" zocht André G. al snel hulp. En die hulp vond hij bij Pierre S.(67), Evert d.C. (54) en Franciscus L. (41). Het lichaam van Saelens werd overigens vlakbij een chalet van Serry teruggevonden in Maria-Aalter.

Tweede maal

Evert d.C. speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar hij ontkende dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus L. naar het kasteel in Wingene gebracht. Die blijft ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. L. gaf wel toe dat hij hielp om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

In april vorig jaar werden de vier respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. Maar het Openbaar Ministerie (OM) tekende beroep aan waardoor het volledige proces deze week wordt overgedaan. Het hof van beroep zal de uiteindelijke strafmaat, afgezien van mogelijk cassatieberoep, moeten bepalen voor de kasteelmoord.

Procedurekwesties

Het hof van beroep start vandaag met de behandeling, maar verwacht wordt dat bepaalde partijen nog procedurekwesties zullen opwerpen. Er werden door de partijen drie getuigen gevraagd, terwijl er in eerste aanleg elf getuigen opgeroepen waren. Het hof wil proberen de zaak op vrijdag 22 maart in beraad te nemen.