Proces over cannabisbende stilgelegd door problemen met objectiviteit bijzitter ep

26 januari 2018

10u59

Bron: Belga 0 In de Hasseltse correctionele rechtbank zijn vandaag de pleidooien in een groot cannabisproces met 24 beklaagden met een valse start begonnen. De reden daarvoor is dat er mogelijk een probleem is met de objectiviteit van een bijzitter in de rechtbankzetel met drie rechters.

De bijzitter is familie van een Tongerse onderzoeksrechter die opdrachten gaf in een dossier dat door het parket in Tongeren werd opgestart. Het Hasseltse dossier verwijst naar de Tongerse bundel. De rechtbankvoorzitter schorste vandaag het proces om te overleggen wat er moet gebeuren.

Het proces in Hasselt gaat over een zestal cannabisplantages in onder meer Houthalen-Helchteren, Tessenderlo, Seraing en Limbourg. In Houthalen trof de toenmalige politie MidLim op 4 november 2014 in een voormalige bakkerij aan de Grote Baan maar liefst 2.069 planten aan. Er was nog niet geoogst, maar de plantage had 300.000 euro kunnen opleveren. Het vermeende kopstuk uit Genk riskeert 8 jaar cel en een boete van 30.000 euro.