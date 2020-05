Proces over aanslagen mogelijk uitgesteld naar 2022 kv

07 mei 2020

18u15

Bron: Belga 0 Frankrijk ziet zich gedwongen om het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs uit te stellen. Daardoor zou ook het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel vertraging kunnen oplopen, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. Het eerste was gepland voor januari 2021, het andere voor september 2021. De woordvoerder sluit wel niet uit dat het proces in België plaatsvindt voor het proces in Frankrijk.

In Frankrijk zijn er technische problemen die te maken hebben met aanpassingswerken aan de zittingzaal voor het proces. Bedoeling is een zogenaamde 'box in the box' te creëren in het oude justitiepaleis van Parijs, maar omdat de werken vertraging oplopen, moet ook het proces worden uitgesteld.

De gerechtelijke autoriteiten in Frankrijk en België zijn officieus overeengekomen dat het proces in Frankrijk voor dat in ons land plaatsvindt. "Maar dat is niet in steen gebeiteld", aldus Van Duyse. Wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke afspraak, dan zou het proces in Frankrijk in september 2021 plaatsvinden, en dat in ons land vanaf 2022.



In België wil het federaal parket acht verdachten laten terechtstaan voor het hof van assisen. Voor twee vraagt het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Voor nog eens drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd. De raadkamerzitting over de doorverwijzing van de verschillende verdachten is vanwege de coronacrisis naar een latere, nog vast te leggen datum uitgesteld.

Het proces zal plaatsvinden in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere. De overdracht van die gebouwen loopt vertraging op.