Proces over aanslagen in Brussel op 22 maart gaat door in voormalige NAVO-gebouwen HAA

12 juli 2019

16u58

Bron: Belga 0 Het proces over de aanslag in Brussel en op Brussels Airport zal plaatsvinden op de voormalige NAVO-site in Evere. Dat heeft de federale ministerraad beslist.

De start van het proces wordt voorzien in de loop van volgend jaar. Bij de zelfmoordaanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek, op 22 maart 2016, vielen in totaal 32 doden en 340 gewonden. De voormalige NAVO-site zal speciaal voor het proces worden omgebouwd, meldt De Standaard.

