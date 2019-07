Proces over aanslagen 22 maart gaat door in voormalige NAVO-gebouwen HAA

12 juli 2019

16u58

Bron: Belga 0 Het proces over de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 zal volgend jaar plaatsvinden op de voormalige NAVO-site in Evere. Dat heeft de federale ministerraad beslist.

Omwille van “praktische en operationele redenen” kan het proces niet doorgaan in het Brusselse justitiepaleis, meldt het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V) in een persbericht.



Daarom is beslist om het proces te laten plaatsvinden in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere. Op de site zal een tijdelijk gerechtsgebouw komen. Daarbij werd rekening gehouden met beschikbaarheid, flexibiliteit van de in te richten ruimtes, beveiligingsmogelijkheden, bereikbaarheid, ...

“Zo ordentelijk mogelijk”

Minister Geens: “We doen er alles aan om de daders van deze vreselijke aanslagen te berechten. Dat moet in de beste omstandigheden gebeuren die mogelijk zijn. Gezien dit niet mogelijk is in de huidige gebouwen werd er in samenspraak met alle partners een andere locatie gezocht. De slachtoffers verdienen een proces dat zo ordentelijk mogelijk kan verlopen.”



Bij de zelfmoordaanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek vielen 32 doden en 340 gewonden.

Wanneer?

Vorige maand werd het onderzoek naar de aanslagen, dat drie jaar en drie maanden duurde, afgerond. De onderzoeksrechters hebben hun dossier overgemaakt aan de federale procureur, waardoor momenteel werk wordt gemaakt van de praktische voorbereiding van het proces. De start wordt voorzien in de loop van 2020. Dit najaar zal de startdatum worden gecommuniceerd.

De site ligt aan de Leopold III-laan en werd begin 2018 verlaten door de Verdragsorganisatie. Die verhuisde toen naar haar nieuwe hoofdkwartier, aan de overkant van de straat.