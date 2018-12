Proces over aanslag op Joods Museum niet uitgesteld. Advocaat Nemmouche kwaad: “Beschuldigde komt wellicht niet naar proces” adv

20 december 2018

12u30

Bron: belga 1 Het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum van Brussel wordt niet uitgesteld. Dat heeft het Brusselse assisenhof vandaag beslist. De advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche hadden twee weken uitstel gevraagd omdat ze volgens hen veel minder tijd hadden gekregen dan het federaal parket om het dossier voor te bereiden. Bovendien had dat federaal parket volgens hen op het nippertje nog extra stukken toegevoegd aan het dossier.

Nu voorzitter Laurence Massart niet is ingegaan op de vraag van de verdediging, zal het proces zoals gepland van start gaan op 10 januari. Drie dagen eerder, op 7 januari, wordt de jury samengesteld. De advocaat van hoofdbeschuldigde Nemmouche is kwaad vertrokken na de inleidende zitting. Hij klaagt dat zijn getuigen werden geweigerd. Hij gaf aan dat Nemmouche het proces wellicht niet zal bijwonen.

“Ik wilde 130 getuigen laten oproepen, van wie 50 speurders die op het dossier hebben gewerkt. Die zijn allemaal geweigerd”, foeterde advocaat Sébastien Courtoy, die ook zijn verzoek om 15 dagen uitstel geweigerd zag. “Het is nu al erg duidelijk in welke richting dit proces gaat. Er rest ons enkel nog de jury. Daar stellen we nu al onze hoop op”, klonk het. Courtoy wilde onder meer een politieman laten verhoren die hij ervan verdenkt een foto van de schutter in het museum te hebben getrukeerd. “Dat is geweigerd. Ik stel vast dat het gerecht zijn eigen speurders niet wil horen”, aldus de advocaat.

Er zullen 119 getuigen gehoord worden. Dat heeft voorzitter Laurence Massart beslist. Het gaat om 117 getuigen die door de verschillende partijen voorgesteld worden en twee experts die de voorzitster zelf laat oproepen. Eén ervan moet een politicoloog of historicus zijn die de jury uitleg moet geven over de recente geschiedenis van Syrië en de terreurgroepen die in die regio actief zijn, en een tweede moet een expert in radicalisering zijn.

Hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche had zelf gevraagd om zijn familieleden niet op te roepen als moraliteitsgetuigen maar de voorzitter heeft hun namen wel opgenomen in de getuigenlijst. Dat hoeft niet te betekenen dat die mensen ook op het assisenhof zullen moeten komen getuigen, de partijen kunnen er ook mee akkoord gaan dat enkel de processen-verbaal van hun verhoren worden voorgelezen.

Vier Franse journalisten die in Syrië gegijzeld werden door IS en daar door Nemmouche zouden bewaakt zijn, worden ook als getuigen opgeroepen hoewel de advocaten van Nemmouche zich daar hadden tegen verzet. De verdediging wilde ook een directeur van de Israëlische inlichtingendienst ondervragen. Ook dat zal niet gebeuren. Die vraag paste in een theorie dat het vermoorde koppel uit Israël werkte voor de Mossad. “Daar is absoluut geen sprake van”, reageerde de advocaat van de nabestaanden van het koppel.

De advocaat van Nemmouche eiste dat het proces met vijftien dagen werd uitgesteld. “Als we dat niet krijgen, zal meneer Nemmouche zwijgen tijdens dit proces”, zei hij eerder vandaag. Hij dreigt ook naar het Mensenrechtenhof in Straatsburg te stappen. Advocaat Sébastien Courtoy vindt dat de rechten van de verdediging worden geschonden. Hij meent dat hij te weinig tijd krijgt om het dossier te verwerken. “Bijna drie keer minder tijd dan het openbaar ministerie”, zei hij tijdens de middagonderbreking van de inleidende procesdag. “Men legt een bom onder het proces. Als we die vijftien dagen niet krijgen, kunnen we het dossier niet in goede omstandigheden bekijken.”

De kinderen van het Israëlische echtpaar dat omkwam bij de aanslag zijn “bang en getraumatiseerd”. Hun advocaat in België hoopt niettemin dat ze het proces minstens deels zullen bijwonen. Voor aanvang van het proces zegt de advocaat van de nabestaanden van het koppel dat de dochters vertrouwen hebben in het proces, maar dat ze op dit moment in Israël zijn. “We hopen dat ze nog zullen komen. Mijn vennoot is momenteel in Israël om met hen te praten.”

Assisen

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Een stel Israëlische toeristen, Emanuel (54) en Miriam (53) Riva, en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni. Een week na de aanslag werd de vermoedelijke schutter opgepakt, Mehdi Nemmouche, en in de maanden nadien nog een tweede verdachte, Nacer Bendrer. In de loop van het onderzoek kwam nog een derde verdachte in het vizier van de speurders, Mounir Atallah, maar die man werd door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging gesteld.

In april besliste de kamer van inbeschuldigingstelling dat Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer voor het Brusselse assisenhof moeten terechtstaan voor hun beweerde aandeel in de aanslag. Nemmouche zit sinds enige tijd in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut terwijl Bendrer in Frankrijk in de gevangenis zit voor andere feiten maar beide mannen worden naar een gevangenis in het Brusselse overgebracht voor de duur van het proces. Dat proces zal onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Zowel de parking als de straten rond het justitiepaleis zullen afgesloten worden en de toegang tot het paleis en het proces wordt streng gecontroleerd.

De volgende fase in het proces is de samenstelling van de jury, die op 7 januari zal plaatsvinden. 200 burgers zijn daarvoor uitgeloot en uit hen zullen de 12 juryleden en de 12 vervangende juryleden geloot worden. Op 10 januari neemt het proces dan echt zijn aanvang, voor een periode van zes tot acht weken.