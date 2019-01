Proces over aanslag Joods Museum alweer vertraagd door problemen met jury: nicht van speurder wordt gewraakt, ex-schoolgenoot van advocaat mag blijven ADN HA

16 januari 2019

12u29

Bron: Belga 8 Op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum is opnieuw een jurylid gewraakt. Het gaat om het reserve-jurylid dat familie is van een politiespeurder. Een ander reserve-jurylid, dat nog op school heeft gezeten met een van de advocaten van de burgerlijke partijen, mag blijven. Voor de tweede dag op rij loopt het proces vertraging op door problemen met de jury.

Vanochtend moest al een effectief jurylid vervangen worden. De echtgenote van het zevende jurylid heeft een ongeval gehad en moet geopereerd worden. De man tekende vanochtend niet present in de assisenzaal en werd vervangen.

Nicht van politiespeurder wordt gewraakt

Een ander reserve-jurylid liet dan weer weten dat ze de nicht is van een politiespeurder die als getuige zal verhoord worden op het proces. Het federaal parket en de advocaten van de tweede beschuldigde Nacer Bendrer vroegen daarop de wraking van het reserve-jurylid.



Het hof trok zich terug om zich over het verzoek te beraden en kwam zopas met het verdict dat de vrouw wordt gewraakt.



Volgens het hof is het niet automatisch verplicht om een jurylid te wraken als dat jurylid familie blijkt van één van de getuigen, maar in dit geval was de wraking wel aangewezen omdat de verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche ernstige vragen stelt bij de wijze waarop het onderzoek is gevoerd. Het viel dan ook niet uit te sluiten dat het betrokken reserve-jurylid minstens de schijn van onpartijdigheid niet zou kunnen bewaren als haar neef op de rooster zou gelegd worden.

Ex-klasgenoot advocaat mag wel blijven

Het reserve-jurylid dat met een van de advocaten van de burgerlijke partijen op school heeft gezeten, mag wel blijven. In zijn geval was er geen enkele aanwijzing dat de schijn van onpartijdigheid niet zou bewaard worden.

In totaal zijn nu al drie effectieve juryleden vervangen of gewraakt, en één reserve-jurlid. Van de 24 mensen die uitgeloot waren om te zetelen als effectief of reserve-jurylid, blijven er na vier procesdagen dus nog 20 over.

Na de dubbele beslissing besloot het hof meteen de zitting te schorsen tot 13.30 uur voor de middagpauze.

