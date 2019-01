Proces-Nemmouche: jurylid komt niet opdagen, advocaten wijzen op procedureprobleem HA

10 januari 2019

11u27

Bron: Belga 0 De start van het proces over de aanslag tegen het Joods Museum in Brussel loopt vertraging op door een procedureprobleem dat de advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche hebben opgeworpen. Volgens de verdediging is de burgerlijke partijstelling van de Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT) onontvankelijk. Het hof heeft zich teruggetrokken om over de kwestie te oordelen. Er moest vanochtend ook al meteen een jurylid worden vervangen.

Een van de twaalf juryleden tekende vanochtend niet present. Het negende jurylid heeft laten weten dat ze geen opvang kon vinden voor haar kinderen, en dus niet kon zetelen. Het eerste reserve-jurylid maakt daarom vanaf vandaag deel uit van de effectieve jury. Enkele dagen geleden werd die jury voor het assisenproces uitgeloot. Die moet oordelen over het lot van Nemmouche en Nacer Bendrer, de twee beschuldigden van de aanslag op 24 mei 2014, waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Procedureprobleem

Het openbaar ministerie zal vandaag zijn akte van beschuldiging voorlezen. Dat lijvige document telt 195 pagina’s, waardoor de voorlezing allicht twee dagen zal duren. Ze loopt momenteel vertraging op door een procedureprobleem dat de advocaten van Nemmouche hebben opgeworpen.



De verdediging meent dat de burgerlijke partijstelling van de Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT) onontvankelijk is. Volgens meester Henri Laquay moet het hof over de kwestie oordelen voor het proces echt van start kan gaan, zo niet kan de aanwezigheid van die burgerlijke partij het verloop en de uitkomst van het proces beïnvloeden.

Volgens meester Laquay heeft de AfVT als maatschappelijk doel om de slachtoffers van terrorisme te ondersteunen. “Zij toont niet aan dat zij hier een eigen, persoonlijk belang heeft. Haar belangen en maatschappelijk doel zijn algemeen van aard en zij kan dus naar Belgisch recht niet optreden als procespartij.”

Het federaal parket is dezelfde mening toegedaan als de verdediging van Nemmouche.

“Deel van verwerkingsproces”

Volgens de advocaten van de Franse vereniging van slachtoffers van terrorisme maakt een recente wetswijziging het voor verenigingen echter wél mogelijk om als procespartij op te treden, en heeft de AfVT ook wel degelijk een eigen belang om op het proces over de aanslag op het Joods Museum aanwezig te zijn.

“De AfVT onderzoekt hoe Europa de aanslagen beleefd heeft, wat de oorzaken zijn, hoe we terrorisme in de toekomst kunnen vermijden. Om dat alles te kunnen begrijpen, moeten we toegang hebben tot dit proces. Dat maakt ook deel uit van het verwerkingsproces.”

Het hof heeft zich teruggetrokken om over de kwestie te oordelen. Wanneer er een arrest valt, is nog niet duidelijk.

Nabestaanden van slachtoffers

De nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag hopen tijdens dit proces eindelijk antwoorden te krijgen. “Medhi Nemmouche heeft vier jaar niets gezegd. Nu moet hij zich verantwoorden”, zegt Christian Dalne, advocaat van de moeder van slachtoffer Alexandre Strens.

Volgens de advocaat is het voor de moeder van Alexandre nog altijd “extreem moeilijk” om het gezicht van Nemmouche te zien. Haar zoon werkte voor het museum, toen hij bijna vijf jaar geleden werd doodgeschoten tijdens de aanslag.

De advocaat van het Joods Museum, Adrien Masset, verwacht dat in de akte van beschuldiging en tijdens de passage van getuigen, experts en speurders duidelijk zal worden dat Nemmouche “effectief de dader is van deze verschrikkelijke tragedie”.

De advocaat erkent dat Nemmouche het recht heeft om zich te verdedigen, “maar we zouden willen dat hij dat op een correcte manier doet en niet met complottheorieën”.

Guillaume Lys, advocaat van Franse terreurslachtoffers, noemde de start van het proces “een belangrijk moment voor een democratie”. Het gaat immers om het eerste proces over een aanslag van Islamitische Staat in Europa. “Dit is bijzonder belangrijk voor Franse en Belgische slachtoffers”, zei hij.

Twee maanden

Het Brusselse assisenhof trekt vijf weken uit om de twee beschuldigden en alle getuigen te verhoren in het proces. De laatste getuigenverhoren zouden op 12 februari plaatsvinden, waarna de pleidooien en het beraad van de jury kunnen starten. Als alles vlot verloopt, zou het proces moeten afgelopen zijn voor het begin van de krokusvakantie, op vrijdag 1 maart.