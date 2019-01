Proces-Joods Museum ligt opnieuw stil : jurylid gewraakt dat nog voor onderzoeksrechter heeft gewerkt ADN AW HA

15 januari 2019

11u30

Bron: Belga 5 Het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum is vanochtend van start gegaan met vertraging en de wraking van een jurylid dat nog gewerkt heeft voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez. Die komt later getuigen op het proces, wat vragen opwerpt over de partijdigheid van het jurylid. Vandaag zou hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche aan de tand gevoeld worden over zijn aandeel in de feiten, maar de zitting is momenteel stilgelegd tot 13.30 uur.

De zitting ging rond 09.30 van start, maar werd al meteen geschorst om alle partijen de kans te geven zich te beraden over een probleem met een van de twaalf juryleden. Voorzitter Laurence Massart kreeg gisteren een e-mail van de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, waarin gewag gemaakt werd van een jurylid dat in 2013 nog als toegevoegd griffier gewerkt heeft voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez. Die komt later getuigen op het proces, wat vragen opwerpt over de onpartijdigheid van het jurylid.



Bij de hervatting vroegen het openbaar ministerie en advocaat Julien Blot van beschuldigde Nacer Bendrer om een wraking. De andere betrokken partijen tekenden geen bezwaar aan. Het hof trok zich terug en kwam anderhalf uur later met het verdict: het tweede jurylid wordt gewraakt. Het is al het tweede jurylid dat vervangen wordt tijdens het proces.

“Wel betrokken, maar niet de schutter”

De advocaten van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche zullen vandaag hun 18 pagina’s lange akte van verdediging voorlezen, waarin ze voor het eerst hun visie op het dossier geven. Volgens de verdediging was Nemmouche wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter. Daarna zal Nemmouche zelf ondervraagd worden. Het is afwachten of hij zal spreken, want tot nog toe weigerde hij telkens een verklaring af te leggen over zijn aandeel bij de feiten.



Beide beschuldigden, Nemmouche en Nacer Bendrer (kompaan van Nemmouche) zijn aanwezig op het proces en werden met behoorlijk wat vertraging, rond 09.35 uur de assisenzaal binnengeleid.

Opgepakt in Marseille

Mehdi Nemmouche werd op 30 mei 2014 opgepakt nadat hij met een bus in Marseille arriveerde en twee wapens bij zich droeg. Van de twee wapens was er een Kalashnikov bij die gebruikt werd bij de aanslag in Brussel. Tijdens zijn verhoren bij de Franse en Belgische politie wou Nemmouche daar enkel over kwijt dan dat hij “later uitleg zou geven over de wapens, maar dat hij daar momenteel niet toe in staat was”.



Nog voor hij aan België werd overgeleverd, sprak Nemmouche volgens een cipier met een medegedetineerde. In dat gesprek zei Nemmouche onder meer dat “alles goed zou gaan zolang ze de filière (het netwerk, nvdr.) niet zouden ontmantelen.”

Banden met IS

Die laatste uitspraak is één van de elementen die erop wijzen dat Nemmouche allesbehalve een “lone wolf” was, maar deel uitmaakte van een grotere organisatie. Zo herkenden vier Franse journalisten die tussen juni 2013 en april 2014 in Syrië gevangen gehouden werden door ISIL, het latere IS, Mehdi Nemmouche formeel als één van hun bewakers tijdens die gevangenschap.

Verder zou er een band zijn met Najim Laachraoui, één van de mannen die zichzelf op 22 maart 2016 opblies op de luchthaven van Brussels Airport. In het kader van het onderzoek vonden rechercheurs een audiobestand terug op een computer waarin diezelfde Najim Laachraoui oppert om een bekend persoon te ontvoeren en in ruil voor diens leven de vrijlating te eisen “van gevangen gehouden broeders en zusters, zoals Nemmouche”.

Tot slot blijkt uit het onderzoek ook dat Mehdi Nemmouche in januari 2014 een lang telefoongesprek had met Abdelhamid Abaaoud, die beschouwd wordt als één van de spilfiguren van de terreurcel van Verviers, die in januari 2015 werd opgerold, en van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Vier slachtoffers

De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni. (Lees hier meer).