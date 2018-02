Proces Hardy vandaag in teken van moord op Linda Doms (52) HA

23 februari 2018

10u55

Bron: Belga 0 De vijfde procesdag van seriedoder Renaud Hardy (55) staat in het teken van de moord op Linda Doms (52), zijn ex-vriendin. De beschuldigde legde die feiten vast op video. Tien getuigen staan vandaag op het programma, onder wie een bevriend politieman, aan wie Hardy bekende dat hij Doms had doodgeslagen.

Hardy deed die bekentenis, nadat hij op 18 september 2015 weer vrijgelaten was. Enkele getuigenissen zullen waarschijnlijk de gemoederen in de Tongerse assisenzaal doen oplaaien, want deze namiddag krijgt Doris C. het woord, de zogenoemde seksslavin van Hardy.

Voordat voorzitter Dirk Thys het getuigenverhoor verderzette, wees hij Hardy nog eens op de huisregels. "Mijnheer Hardy, u mag reageren op wat gezegd wordt door getuigen, maar u kan geen vragen stellen aan getuigen", maakte Thys duidelijk. "U mag hen nooit rechtstreeks aankijken. U onderbreekt niemand die aan het woord is. Als u iets wilt zeggen, dan zal u daartoe de gelegenheid krijgen. Als u die regels bij bepaalde getuigen niet volgt, dan wijs ik u erop dat een assisenvoorzitter de beschuldigde mag laten verwijderen tijdens een getuigenis."

"Moedwillig?"

De voorzitter voegde er nog aan toe dat hij het wel belangrijk vond dat Hardy in de zaal de debatten kan blijven volgen. "Bedoelt u moedwillig?," reageerde Hardy in zijn intussen bekende stijl.

De eerste twee getuigen, Doms' huisbazin en een buur, kwamen niet opdagen en hadden daarvoor een medisch attest laten bezorgen. De partijen deden afstand van de twee getuigenissen, waarna de voorzitter hun verklaringen voorlas.