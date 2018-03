Proces-Hardy: "Maria (82) heeft haar laatste krachten moeten gebruiken om een gedrogeerde indringer te bedwingen" Veronique Coopmans

06 maart 2018

11u49 2 Voor het Tongerse hof van assisen is de elfde dag van het proces van de 55-jarige Renaud Hardy uit Mechelen van start gegaan. Vandaag pleiten nog de advocaten Gunter Fransis en Valérie Vancoppenolle voor de nabestaanden van Maria Walschaerts (82). Die werd op 17 mei 2014 door haar zoon dood aangetroffen in haar slaapkamer. Ruim een jaar later kon via een dna-match Renaud Hardy aan de moord en verkrachting gelinkt worden.

Valérie Vancoppenolle wilde vooral een contrast bieden voor de verschrikkelijke beelden die van het slachtoffer getoond werden. Om duidelijk te maken wat voor een goede vrouw Maria was en om te benadrukken dat Hardy een lotgenote vermoordde. Want ook Maria Walschaerts was een parkinsonpatiënte. "Maar in tegenstelling tot Hardy ging ze op een positieve manier om met haar ziekte", benadrukte Vancoppenolle. "Geen uitspattingen, niet medicatieverslaafd, een normale parkinsonpatiënte met een moedige instelling. ‘Niet flauw doen’, dat was haar motto. Zij was een waardige patiënte en liet haar hoofd niet hangen, Hardy is een sluwe parkinsonpatiënt. Hij gebruikt de ziekte niet alleen als schild maar ook als wapen."

De advocate beschreef dat het contrast tussen de kranige, alleenstaande vrouw en de seriemoordenaar Hardy niet groter kon zijn. "Aan de ene kant Maria, de engel, aan de andere kant Hardy, de duivel. Zij altijd bescheiden op de achtergrond, hij een narcist ‘ikke en de rest kan stikken’. Maria leefde voor anderen, Hardy profiteert van anderen. Maria leefde volgens de regel ‘vader en moeder zult gij eren’, Hardy steekt alles op zijn ouders. Maria, een echt familiemens, wilde altijd ruzies ontwijken, niet klagen, Hardy is in alles haar tegenpool." De 82-jarige dame was er ook van overtuigd dat een mens niet te kiezen heeft in zijn leven en zijn of haar lot moet ondergaan. "Haar lot was jammer genoeg om het pad van Hardy te kruisen", besloot Vancoppenolle.

Haar collega Gunter Fransis hamerde er bij de jury vooral op dat Hardy wel degelijk toerekeningsvatbaar is. "Ligt parkinson mee aan de basis van de feiten, zoals dokter Dillen heeft gezegd? Ja, dat kan. Maar daarmee is nog lang niet gezegd dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Er zijn weinig ziektes die zo’n moorddadig gedrag kunnen uitlokken. Schizofrenie met zware psychoses misschien, maar dat is bij Hardy zeker niet het geval. Vooral zijn gevoelloze, psychopate persoonlijkheid ligt aan de basis van deze gruwelijke feiten. Hardy had duidelijk nog altijd het vermogen om te kiezen. Hij heeft doelbewust gekozen: 'ik neem cocaïne en ik begin eraan'. Hij heeft nagedacht over de locatie. Hij is gepakt en gezakt vertrokken naar een weerloze oude dame om zijn pijnen en frustratie op haar over te brengen en haar leven te beëindigen. Gij zijt daar verantwoordelijk voor, mijnheer Hardy, niet uw ziekte."

"Maria Walschaerts wilde nooit in de belangstelling staan", benadrukte Fransis nog. "De familie vindt het jammer dat hun bescheiden, liefhebbende, fiere, verzorgde moeder nu zo in de media moet komen. Zij heeft dit absoluut niet verdiend", zuchtte Fransis. "Dit is een wrede wereld. Dat ze haar laatste krachten moest gebruiken om een gedrogeerde indringer te bedwingen. We troosten ons met de gedachte dat ze teruggevochten heeft maar de familieleden van Maria Walschaerts zullen dit hun leven lang meedragen."

Het proces is volgens Fransis zwaar voor de nabestaanden, omdat Hardy zijn verantwoordelijk niet neemt en daardoor veel vragen onbeantwoord laat. "Anderzijds hebben de slachtoffers hier ook een plaats gekregen en was dit assisenproces belangrijk om hun leed te kunnen verwerken, in grote samenhorigheid met elkaar en met de andere burgerlijke partijen."