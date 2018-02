Proces-Hardy: jury kan drie resterende beeldfragmenten van moord op Doms eventueel in beraad bekijken Redactie

22 februari 2018

09u50

Het Tongerse hof van assisen houdt zich vandaag klaar voor de vierde dag van het proces van de 55-jarige Renaud Hardy, die terechtstaat voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen.

In de voormiddag zullen de speurders verder gaan met de uitleg over het onderzoek naar de moord op Linda Doms. Gisteravond was de zitting geëindigd met een zware dobber voor de juryleden, want ze kregen achter gesloten deuren de door Hardy gefilmde beeldfragmenten te zien van de gruwelijke moord op de 52-jarige Linda Doms.

Na twee beeldfragmenten bekeken te hebben werd de vertoning stopgezet, want de inhoud was zeer heftig. Vanochtend zei voorzitter Dirk Thys dat de drie resterende beelden eventueel nog bekeken kunnen worden, maar hij deed de suggestie dat de twaalf juryleden de fragmenten nog in het beraad kunnen bekijken. Een speurder van de federale gerechtelijke politie licht vandaag de andere fragmenten mondeling toe. De vijf vrouwen en zeven mannen van de jury zijn nog allemaal aanwezig op het proces, net als de zes reserve juryleden.

Hardy zelf draagt vandaag een sportieve outfit.