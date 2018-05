Proces gestart tegen bende die hackers inschakelde om codes van havencontainers te kraken kv

02 mei 2018

17u42

Bron: Belga 5 In Antwerpen is vandaag het proces gestart tegen een criminele organisatie die minstens twee ton cocaïne en een ton heroïne had ingevoerd. Om de drugs uit de haven te krijgen, werden hackers ingeschakeld die in de computersystemen van havenbedrijven inbraken. Een werkwijze die de speurders nog niet waren tegengekomen. Voor de achttien beklaagden werden celstraffen tot twaalf jaar geëist.

Het openbaar ministerie en de speurders hadden een hele dag nodig om het complexe onderzoek uiteen te zetten. Het was in 2011 van start gegaan na een reeks diefstallen van containers met dure metalen. Toen in 2012 ook minder dure ladingen zoals broccoli ontvreemd werden, begonnen de speurders te vermoeden dat er in de containers drugs verstopt zaten.

Juiste pincodes

Wat opviel, was dat de containers telkens met de juiste pincode werden afgehaald. Om die pincodes te bemachtigen, werden de computersystemen van havenbedrijven gehackt. "Een nooit eerder geziene werkwijze", zei procureur Stéphanie Chomé.

De computers van de havenbedrijven werden geïnfecteerd met malware, die in de bijlage van een e-mail verscholen zat. De malware zorgde ervoor dat elke toetsaanslag werd opgeslagen en dat er om de dertig seconden een schermafdruk werd gemaakt. Cruciale info als gebruikersnamen en wachtwoorden kon op die manier verkregen worden.

Inbraak

Toen de havenbedrijven zich beter begonnen te beveiligen tegen malware, deinsde de organisatie er niet voor terug om bij de bedrijven in te breken. Een poetsvrouw bij CSAV had op 30 juli 2012 twee zwarte mannen in maatpak betrapt, terwijl ze onder een tafel aan een computer zaten te prutsen. Ook andere havenbedrijven als DP World en MSC hadden dezelfde ongenode gasten over de vloer gekregen. Er waren allerlei toestelletjes op de computers aangesloten om de toetsaanslagen en het netwerkverkeer te onderscheppen en door te sturen.

Met de verkregen info via de hackertools werd ingebroken in de portaalsites van de containerterminals om de pincodes op te vragen van de containers waarin drugs verstopt zaten. De organisatie wordt voor zestien drugstrafieken vervolgd, maar mogelijk waren het er nog meer.