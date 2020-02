Exclusief voor abonnees

Proces Bart De Pauw stilaan onafwendbaar: “Hij beweert dat iemand anders zijn gsm gebruikte”

Douglas De Coninck

23 februari 2020

08u15

5

Met de comeback van Bart De Pauw als regisseur van De influencers op VIER lijkt het alsof het parket in Mechelen helemaal niet meer van plan is om hem ooit voor de rechtbank te brengen. Maar die indruk is fout. ‘Bart blijft volhouden dat iemand anders zijn gsm heeft gebruikt. Dan is een proces onafwendbaar.’