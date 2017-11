Proces Abdeslam in Brussel mogelijk uitgesteld want "hij wil een nieuwe advocaat" FT

15u20

Bron: Le Figaro & La Libre 7 AP Op 15 maart 2016 raken drie politiemensen gewond tijdens de belegering van een schuilplaats in Vorst. Abdeslam kan ontsnappen, maar wordt drie dagen later toch gevat in de Driesstraat. Het proces tegen Salah Abdeslam in Brussel dat begint op 18 december, zou weleens uitgesteld kunnen worden. Dat meldt de Franse krant 'Le Figaro'.

De terreurverdachte die zich in ons land moet verantwoorden voor geweld tegen agenten tijdens de belegering van zijn schuilplaats in Vorst, wil mogelijk een nieuwe advocaat. Abdeslam zit al een jaar zonder nadat toppleiter Sven Mary en zijn Franse collega Frank Berton er de brui aan gaven. De enige overlevende terrorist van de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs hult zich voornamelijk in stilzwijgen. Een nieuwe advocaat zal allicht opperen het dossier eerst grondig te willen bestuderen voor de rechtszaak van start gaat.

Abdeslam had te kennen gegeven persoonlijk aanwezig te willen zijn op zijn proces en dus moet er een oplossing gezocht worden om hem vanuit Frankrijk naar ons land over te brengen. Dat gebeurt allicht per helikopter. Ofwel wordt hij elke avond naar de gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs teruggebracht, of hij verhuist vier dagen lang naar een gevangenis in het noorden van het land. Volgens Franse media zou het goed kunnen dat Abdeslam dan in Vendin-le-Vieil verblijft. Vandaar is het 130 kilometer naar Brussel.

Sinds Abdeslam werd uitgeleverd aan Frankrijk, in april 2016, wordt hij de klok rond bewaakt door camera's. Onlangs werd die maatregel versoepeld uit vrees voor de gezondheid van de gedetineerde.