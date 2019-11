Procentueel meer inbreuken in 2018 op verkoop tabak aan -16-jarigen tvc

04 november 2019

14u26

Bron: Belga 0 In 2018 heeft de Controledienst Tabak en Alcohol bij 2.296 controles 51 inbreuken (2,22 procent) geregistreerd op het verkoopverbod van tabak aan -16-jarigen. Dit is verhoudingsgewijs meer dan de 62 inbreuken (1,94 procent) bij 3.194 controles in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van ontslagnemend minister Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Kamerlid Els Van Hoof (CD&V).

De meeste controles werden in 2018 uitgevoerd in Vlaanderen (1.248), gevolgd door Wallonië (938) en Brussel (110). Verhoudingsgewijs werden er meer inbreuken vastgesteld in Wallonië (2,55 procent), gevolgd door Vlaanderen (2 procent) en in Brussel (1,8 procent).

Bij de controle van 528 tabaksautomaten werden in 2018 in 13 procent van de gevallen inbreuken geregistreerd. Verhoudingsgewijs daalt het percentage inbreuken sinds 2015 (22 procent) voortdurend. De meeste inbreuken werden in 2018 vastgesteld bij automaten in winkels (50 procent) en horeca (12 procent).