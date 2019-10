Procedurefout schuift veroordeling van drugscrimineel op Most Wanted-lijst op lange baan SVM

19 oktober 2019

13u45

Bron: Belga 2 Het Hof van Cassatie heeft de veroordeling van Rachid Bouazza (55) verbroken. Het Antwerpse hof van beroep had hem eerder dit jaar tot twintig jaar cel veroordeeld in een groot drugsdossier, maar door een procedurefout moet hij nu een nieuw proces krijgen voor het hof van beroep in Brussel. De Marokkaan prijkt sinds vorige week op de Most Wanted-lijst van de federale politie.

Bouazza maakte als leidinggevende drughandelaar deel uit van een criminele organisatie die op een georganiseerde wijze zeer grote partijen cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek via de Antwerpse haven België binnenbracht. Het hof van beroep veroordeelde hem op 28 maart hiervoor tot 20 jaar cel. Hij tekende samen met zeven andere beklaagden cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie beslist nu om het arrest voor Bouazza en twee medebeklaagden te verbreken omwille van een procedurefout.

"Het hof van beroep had hun syntheseconclusies geweerd uit de debatten. Wij meenden dat de rechten van verdediging hierdoor geschonden werden en het Hof van Cassatie gaf ons gelijk", zegt Ali Acer als advocaat van Bouazza. Hij verwacht dat een nieuw proces er pas over enkele jaren zal komen, gelet op de omvang en de complexiteit van het dossier.

Ondanks de verbreking van het arrest zal Bouazza vermoedelijk niet snel van de Most Wanted-lijst verdwijnen. Op 17 mei 2013 veroordeelde de correctionele rechtbank in Brussel hem al tot vier jaar cel wegens drugshandel. Doordat hij die straf nog heeft open staan, zou het FAST-team niet van plan zijn om hem van de lijst te halen. "Eigenlijk is dat niet correct, want op die lijst staan enkel voortvluchtige criminelen met zware veroordelingen. Ik denk niet dat zijn veroordeling tot vier jaar een plaats op die lijst rechtvaardigt", zegt meester Acer.