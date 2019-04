Problemen met vaste netwerk Proximus opgelost, bedrijf biedt excuses aan

05 april 2019

19u54

Bron: Belga, eigen berichtgeving 121 UPDATE De problemen op het vaste telefoonnetwerk van telecomoperator Proximus zijn sinds 19 uur opgelost. Dat zegt Proximus op Facebook. “Proximus volgt de situatie op de voet om zeker te zijn een volledige en kwalitatieve dienst op het vaste telefoonnetwerk te kunnen garanderen en verontschuldigt zich voor de hinder.” Door de panne waren ook de noodnummers 100, 101 en 112 onbeschikbaar in grote delen van het land. Het crisiscentrum stelde het sms-noodnummer 8112 open voor levensbedreigende situaties.

De storing trof in de namiddag het vaste netwerk van Proximus over het hele land, waar ook de nummers van de hulpdiensten op zitten. De noodnummers zijn wel nog beschikbaar voor mensen die een vaste lijn hebben op het Proximus-netwerk, maar niet voor mensen met mobiele Proximus-nummers of mensen die klant zijn bij een andere operator.

De problemen zijn begonnen tussen 15.30 uur en 16 uur, maar de oorzaak is nog onduidelijk.

In alle politiezones lagen de telefooncentrales plat. Daardoor waren ze ook op hun rechtstreekse lijnen niet of moeilijk bereikbaar. Ook verschillende andere lokale overheden verklaarden niet bereikbaar te zijn. Op de website allestoringen.be is te zien dat er meldingen komen uit heel Vlaanderen.

Bij uiterste nood: sms 8112

De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken riep mensen op om, wanneer het niet lukt om de noodnummers te bellen, toch te proberen “rechtstreeks contact op te nemen met een ziekenhuis, de hulpverleningszone of de lokale politie, afhankelijk van het type incident”.

Als het leven van een persoon in gevaar is, kan je uitzonderlijk via sms contact opnemen met de noodcentrales via het telefoonnummer 8112, zegt Binnenlandse Zaken nog. Vermeld de plaats, het type incident en de hulpdienst die u nodig hebt (ambulance, brandweer of politie).

Ook de app 112 van de noodcentrales werkt wel nog en kan je hier downloaden voor Android en voor iOs (iPhone).

Volg sociale media of bel gsm-nummer

Heel wat hulpverlenende diensten deelden nummers die wel werken op op Twitter of Facebook. Ze roepen dan ook op hun pagina’s te volgen op sociale media om zeker het juiste nummer bij de hand te hebben. Zo was bijvoorbeeld het UZ Gent enkel via een gsm-nummer te bereiken voor mensen die dringend medische hulp nodig hebben (0473 97 67 38). In de stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht en Wijnegem kon je in geval van dringende hulp de brandweer en de ziekenwagen bereiken via het nummer 0470 57 16 22.

De meldkamer van de lokale politie Mechelen en Willebroek is bereikbaar op 0470 56 25 40. De dispatching van de politie Brussel Hoofdstad Elsene is bereikbaar op 0479 50 06 07. De politie van Brugge is te bellen op het nummer 0470 86 14 27, de brandweerzone Centrum Oost-Vlaanderen op 0478 67 01 68 of 0478 67 01 83 voor dringende medische hulp. Inwoners van het Meetjesland die dringende hulp van brandweer & ambulance nodig hebben moeten het nummer 09 391 10 20 (keuzemenu: 3) bellen.

Het Antigifcentrum is enkel via gsm te bereiken op de nummers 0478 501 329 of 0468 11 80 34.

“Al het mogelijke wordt gedaan door de telecomoperatoren om zo snel mogelijk de oorzaak van het probleem te vinden, zodat dit zo snel mogelijk opgelost kan worden” verklaarde Binnenlandse Zaken.

Noodnummers 112, 100 en 101 tijdelijk moeilijk bereikbaar door een storing bij de telecomoperatoren. Als het leven van een persoon in gevaar is, kan je uitzonderlijk via sms contact opnemen met de noodcentrales via het telefoonnummer 8112 #sos112 Civil Security(@ CivilSecurityBe) link

Wegens een storing bij het Proximus Netwerk is onze dispatching niet bereikbaar op het vaste nummer 050/44 88 44. Je kan bellen naar 0470 86 14 27 als je in nood bent of ons dringend nodig hebt. (Dit nummer blijft actief tot de netwerkproblemen achter de rug zijn) pic.twitter.com/oMSjUqjuw0 Politie Brugge(@ PolitieBrugge) link

UPDATE | Voor spoedeisende medische hulp zijn we bereikbaar via 0473 97 67 38 https://t.co/wtCjghMEJ2 UZ Gent(@ uzgent) link

De #noodnummers 101 en 112 zijn momenteel moeilijk of niet bereikbaar. We werken momenteel hard mee aan een tijdelijke oplossing. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang deze storing kan duren. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

⚠️ Ook bij ons ligt de telefooncentrale plat = onbereikbaar! De omvang van het probleem is voorlopig nog onduidelijk. De hulpdiensten bekijken momenteel of andere nummers voorzien kunnen worden! #storing #telefonie #geraardsbergen #lierde https://t.co/uabOkVUPNc via @HLN_BE PZ G'bergenLierde(@ PzGbergenLierde) link

vaste telefonie alsook noodnummers 101 en 112 zijn onbereikbaar in de regio wvl @CrisiscenterBE #storing #telefonie @CivilSecurityBe @CrisisWVL Politiezone Spoorkin(@ PZSpoorkin) link

ALGEMENE STORING TELEFOON

Wij zijn door een algemene storing niet bereikbaar.

Dit geldt ook voor het noodnummer 101 en 112.

Van zodra wij meer weten .... weten jullie het ook! Politie Hageland(@ PolitieHageland) link

Door een algemene storing bij Proximus zijn de stadsdiensten van Ieper momenteel telefonisch niet bereikbaar. Stad Ieper(@ StadIeper) link

Algemene storing bij #Proximus: onze noodlijn 116 000 is momenteel niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met 110 voor testimonials Child Focus België(@ ChildFocusNL) link