Problemen met Skeyes nog maar net van de baan, nu dreigen bewakingsagenten met acties op luchthavens Mogelijk acties tijdens paasvakantie

01 april 2019

17u23

De bewakingsagenten op de Belgische luchthavens dreigen met acties vanaf zaterdag, de eerste dag van de paasvakantie. Dat laat de socialistische vakbond vandaag weten. Ze eisen betere vergoedingen voor hun werkdruk en de atypische uurroosters.

De vakbonden dienden een maand geleden een stakingsaanzegging in, die vrijdag afloopt. Ze vragen onder meer extra geld voor hun zaterdag-, zondag- en nachtwerk.

De directies van de betrokken ondernemingen - vooral Securitas en G4S - lanceerden vorige week enkele voorstellen, maar de vakbonden vinden die onvoldoende. Het ging vooral om voorstellen voor het veiligheidspersoneel dat in aanraking komt met bagage en passagiers.



Donderdag is nog overleg gepland. Indien er dan niets uit de bus komt, kunnen de vakbondsvertegenwoordigers in de verschillende luchthavens zelf beslissen of ze actie willen voeren en welke acties dat zijn.

Na weken vol hinder voor het vliegverkeer was er vandaag net goed nieuws: de luchtverkeersleiders van Skeyes stoppen met staken. In de komende weken, en dus ook in de paasvakantie, worden er daar geen problemen verwacht. De bonden schorten alle acties op nu er bemiddeling met de directie is opgestart.