Problemen met noodcentrale Vlaams-Brabant opgelost kv

26 september 2019

19u44

Bron: Belga 0 De noodcentrale 112 is sinds 20.30 uur weer operationeel in de provincie Vlaams-Brabant. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West donderdagavond.

Bij de brandweer Vlaams-Brabant West in Vilvoorde waren even voor 18 uur drie sms’jes binnengelopen over uitgevallen communicatie met het noodnummer 112. Bij onmiddellijk nazicht bleek dat inderdaad het geval te zijn. De brandweer en ziekenwagens in de provincie Vlaams-Brabant konden niet meer opgeroepen worden via het vertrouwde nummer. Ook het noodnummer 100 was tijdelijk moeilijk bereikbaar in de provincie Vlaams-Brabant.

Een technisch probleem veroorzaakte de tijdelijke storing. Na 2,5 uur zijn de problemen van de baan. Gelijkaardige mankementen in de provincies Namen (101- en 112-centrale) en Limburg (101-centrale) raakten eerder op de avond al opgelost.