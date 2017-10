Problemen in de ouderenzorg: maatregelen van Vandeurzen "too little, too late" 02u30

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT Manifestatie ouderenzorg De vakbonden, die gisteren een overleg hadden met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, zijn tevreden dat de minister de problemen in de ouderenzorg erkent en begrijpt, maar noemen de maatregelen die de minister aankondigde "too little, too late". Ook zijn ze teleurgesteld dat de Vlaamse regering de verantwoordelijkheid lijkt af te schuiven op Vandeurzen.

"Er zullen middelen komen, maar niet meer dan gepland. En voor ons is dat niet genoeg", zegt Jan-Piet Bauwens van de socialistische vakbond ABVV, die wel tevreden is dat er een onderzoek werd aangekondigd naar de doorzichtigheid van de financiering in de sector. "We gaan tijdens de VIA-onderhandelingen verder kijken naar de mogelijkheden. Want de zorgzwaarte stijgt overal en we moeten concrete maatregelen zien op het werkveld", klinkt het nog.



"Voor ons is dit 'too little too late', er is nog veel onduidelijkheid en wij blijven ondertussen ijveren voor meer personeel", zegt Olivier Remy van LBC-NVK, die ook benadrukt dat de financiering van de ouderenzorg een verantwoordelijkheid is van heel de regering. "We blijven waakzaam, en indien nodig kunnen er in de toekomst nog acties volgen."



Dezelfde boodschap klinkt bij ACLVB. "Het is jammer dat Vandeurzen alleen was op het overleg van vrijdag, aangezien de hele regering instaat voor de financiering", zeg Gert Van Hees, die eveneens stelt dat de maatregelen te beperkt zijn en te laat komen. Van Hees benadrukt dat de investeringstabel al werd overgemaakt, maar dat het in principe nog mogelijk is om de investeringen te vervroegen, wat een eis is van de vakbonden.



Wat met de publieke sector?

"We hebben het gevoel dat de regering de verantwoordelijkheid op hem afschuift, terwijl zij ook haar verantwoordelijkheid moet nemen en haar prioriteiten moet stellen", zegt ook Jan Mortier van ACV Openbare Diensten. Specifiek voor de openbare diensten, klaagt Mortier aan dat de regering binnen de VIA-onderhandelingen rond kwaliteit de regering, werkgevers en werknemers oproept te onderhandelen rond de middelen van de taxshift. "Voor de publieke sector, die niet over die middelen beschikt, zit daar dus niets in", zegt Mortier. Hij benadrukt ook dat het uitbreidingsbeleid, buiten de reconversie, geen oplossing biedt voor de werkdruk.



Op 7 november komt de centrale overleggroep een volgende keer samen. "We zullen zien of daar nieuwe voorstellen worden gedaan. Zo niet zullen we ons beraden over mogelijke nieuwe acties."

Photo News

Maatregelen Vandeurzen

De minister herhaalde gisteren dat hij een plan klaar heeft met acties die de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor de Vlamingen kunnen realiseren.



"Tegen het einde van de legislatuur beogen we het niveau van de financiering van de zorgzwaarte in de rust- en verzorgingstehuizen (RVT-dekkingsgraad) te benaderen", klinkt het bij de minister, die herhaalt dat er al extra inspanningen worden gedaan voor een betere financiering van de zorgzwaarte, en dat die inspanningen de komende jaren zullen worden voortgezet. "Hierbij wordt rekening gehouden met de toename van 9.799 extra woongelegenheden in de woonzorgcentra."



De minister laat ook weten dat de regering een meerjarenraming opstelt rond de financiering van de zorg en ondersteuning en dat de sector en de vakbonden werden uitgenodigd om het overleg te starten met betrekking tot de actualisering en harmonisering van de huidige personeelsnormen, de erkenningsnormen en financieringsnormen.



Vandeurzen benadrukt dat werkbaar werk is opgenomen in de VIA-onderhandelingen. Daarnaast wordt gekeken of projecten innovatieve arbeidsorganisatie voor woonzorgcentra kunnen worden opgestart. En ook de taxshift biedt de mogelijkheid aan de private woonzorgcentra om personeel aan te werven, klinkt het.



Vandeurzen hamert tot slot op meer transparantie in de corporate governance en de bewaking van toegankelijkheid en kwaliteit. Het is dan ook "noodzakelijk dat een aantal bijkomende garanties en maatregelen op vlak van beheer van de woonzorgcentra in overleg met de sector worden bepaald", klinkt het.



Geert Bourgeois verrast door manifestatie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verklaarde gisteren verrast te zijn door de manifestatie van de vakbonden. Niet door hun ongenoegen, dat hij begrijpt, maar door de timing, omdat de onderhandelingen over een sociaal akkoord volop aan de gang zijn. Hij wil daarom ook niet verder reageren. Bourgeois verwijst nog naar de Septemberverklaring en benadrukt dat er in het verleden al stappen gezet werden om de situatie te verbeteren.

"Tegen het einde van de legislatuur beogen we het niveau van de financiering van de zorgzwaarte in de rust- en verzorgingstehuizen (RVT-dekkingsgraad) te benaderen" Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen