Problemen bij Proximus nog altijd niet van de baan avh

22u00

Bron: VTM Nieuws; Twitter 149 BELGA De problemen bij Proximus zijn nog altijd niet van de baan. Hoewel het bedrijf vandaag zei dat de storing verholpen was, zitten veel klanten nog altijd zonder internet en digitale televisie. De klantendienst is al die tijd zo goed als onbereikbaar.

Op sociale media maken klanten nog altijd melding van problemen. Zowel tv, internet en de klantendienst blijven op veel plaatsen onbeschikbaar. Proximus ontkennen ze dat er problemen zijn. “Alle systemen werken, alles is hersteld. Iedereen moet nu van zijn diensten kunnen genieten”, meldt het bedrijf aan VTM Nieuws.

De oorzaak van de panne is nog altijd niet bekend. “Een stroompanne heeft een en ander in gang gezet, maar er is meer aan de hand”, zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. “Zolang Proximus dat niet weet, kan panne opnieuw voorvallen.”

@proximus #proximustv waar zijn mijn opnames? Bo Vandersteene(@ reibo_bo) link

@proximus 2e dag op rij problemen met proximus tv, al 4 keer de helpdesk gebeld, en na een minuut of twee wordt de telefoonlijn verbroken, een schande! Krijgen wij dan 4 weken gratis tv kanalen? Ruben Tytgat(@ ruben_tytgat) link