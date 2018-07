Problemen bij Belgocontrol opgelost, maar nog urenlang vertragingen mogelijk: "Informeer je voor vertrek" TT

19 juli 2018

16u13

Bron: Belga 682 De problemen bij luchtverkeersleider Belgocontrol zijn hersteld. Dat meldt de luchtverkeersleider, hoewel eerder nog was bericht dat de problemen zouden aanhouden tot minstens 19 uur. Het luchtverkeer wordt geleidelijk hernomen. Het kan wel nog twee tot drie uur duren voor alles normaal verloopt.

Het Belgische luchtruim werd om 16 uur ontruimd door een technisch probleem bij Belgocontrol. Alle vluchten van en naar Belgische luchthavens werden uitgesteld of afgeleid naar het buitenland. Belgocontrol sprak over "de ultieme veiligheidsmaatregel".

Belgocontrol zei op Twitter een "clear the sky" uit te voeren door een probleem met het opladen van de vluchtdata. Daardoor kon de luchtverkeersleider de vliegtuigen boven ons land niet meer accuraat volgen en aansturen. Concreet wil dat zeggen dat Belgocontrol niet met zekerheid kon zeggen van waar een vliegtuig kwam, wat de bestemming was, waar het zich precies bevond, op welke hoogte en met welke snelheid het vloog.

Belgocontrol voert een clear the sky uit. Er is een probleem met het opladen van de vluchtdata. We werken aan een oplossing van het probleem. Belgocontrol NL(@ Belgocontrol_NL) link

Nog uren hinder

De maatregel werd kort na 16 uur afgekondigd. Volgens Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleider, zou de procedure nog tot minstens 19 uur duren, maar rond 17.30 uur meldde Belgocontrol dat de problemen toch van de baan zijn. Het luchtverkeer is nu geleidelijk aan het hernemen. "Maar we denken dat het nog twee tot drie uur kan duren voordat alles weer normaal verloopt", zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.

Passagiers mogen naar de luchthaven blijven komen, maar informeren zich best op voorhand bij hun luchtvaartmaatschappij, zegt Brussels Airport. Af en toe kan er opnieuw een vliegtuig landen of vertrekken, dus er wordt geen oproep gelanceerd om weg te blijven van de luchthaven.

Brussels Airport benadrukt dat op de luchthaven zelf wel alle systemen werken. "We wachten op meer nieuws en zijn klaar om onze operaties zo snel mogelijk weer volledig op te starten."

Onduidelijkheid op Brussels Airport

Waarom de vluchtgegevens niet konden opgeladen worden, is nog niet duidelijk. "We hebben nog geen zicht op de precieze oorzaak van het probleem", zegt Dehaene. "We hadden het probleem in de loop van de dag vastgesteld en hebben dan nog geprobeerd om tijdelijk over te schakelen op een back-upsysteem." Het bord met aankomsten op Brussels Airport kleurde meteen na de afkondiging bloedrood.

Er werden al zeker drie vluchten van TUI geaffecteerd door de panne. Een eerste vlucht was afkomstig van Antalya in Turkije en kon landen in het Franse Rijsel. Daar werden reizigers opgewacht en per bus naar Zaventem gebracht. Een andere vlucht, van Cyprus naar Zaventem, kon landen in Eindhoven (Nederland).

Brussels Airlines heeft twaalf vluchten geschrapt. Een duizendtal passagiers is getroffen door die beslissing. Andere vluchten van de vliegmaatschappij hebben te maken met vertragingen.

"Ultieme veiligheidsmaatregel"

De luchtverkeersleider benadrukte dat er geen gevaar was voor de veiligheid van het luchtverkeer. "De ontruiming is de ultieme veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat er ook geen gevaar ontstaat", zegt Dehaene.

Niet alle vliegtuigen boven ons land waren door de procedure getroffen. Het ging enkel om die vliegtuigen die door Belgocontrol worden geleid. Alle vluchten die onderweg waren naar een Belgische luchthaven werden afgeleid en de vliegtuigen die gepland stonden om op te stijgen werden aan de grond gehouden.

Vliegtuigen die op grote hoogte over ons land vliegen zonder hier te landen - boven 7.500 meter - waren niet getroffen. Zij worden geleid door het Europese luchtverkeerscentrum Eurocontrol.

There is an issue with the flight date processing system in Belgium, affecting lower airspace and, in particular, Belgian airports. More information when we have it. https://t.co/ytL8Q2cnUq EUROCONTROL(@ eurocontrol) link

Niet eerste probleem

Het is niet het eerste incident bij Belgocontrol. Op 27 mei 2015 vond er al eens een elektrische panne plaats die het Belgische luchtruim gedurende meerdere uren volledig lamlegde, met heel wat vertraging en annulering van vluchten tot gevolg. Op 12 april 2016 moest het Belgische luchtruim opnieuw gesloten worden, dit omwille van een gebrek aan personeel bij de luchtverkeersleiding.

Beperkte problemen in Oostende en Antwerpen

Ook op de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen is er op dit moment geen vliegverkeer. Het aantal vertrekken en aankomsten is er eerder beperkt. De passagiers worden opgevangen in de luchthavengebouwen zelf.

In Oostende zijn er nog twee aankomsten gepland, maar pas na 19 uur. Er is nog één uitgaande vlucht die staat te wachten. In Antwerpen zijn de resterende vier vertrekkende vluchten vertraagd, net zoals drie aankomsten.

"Op dit moment zit niemand aan boord van een vliegtuig te wachten. De passagiers worden opgevangen in de luchthavengebouwen van Oostende en Antwerpen", zegt CEO Marcel Buelens. "Het is voorlopig afwachten hoe lang het euvel bij Belgocontrol zal duren."