Probleem met terugbetaling onkosten speurders federale gerechtelijke politie door gebrek aan kredieten AW

27 februari 2020

18u45

Bron: Belga 5 Er is een probleem met de terugbetaling van de onkosten van speurders van de federale gerechtelijke politie. Dat zegt Dirk Lauwers van politievakbond Sypol.be. Volgens Lauwers moeten de speurders de onkosten zelf voorschieten en is er geen uitzicht op de terugbetaling van die kosten.

"Het is een echte schande", aldus Lauwers aan Belga. Volgens politievakbond Sypol.be hebben verschillende speurders van de federale gerechtelijke politie problemen gemeld met de terugbetaling van bepaalde onkosten die zij hebben gemaakt bij het uitvoeren van (buitenlandse) opdrachten. "Het gaat om politionele zendingskosten. Mensen moeten soms honderden euro's uit hun eigen gezinsinkomen voorschieten voor hotel- en verblijfkosten, maar hebben voorlopig geen uitzicht op de terugbetaling", legt woordvoerder Dirk Lauwers uit. "In sommige gevallen gaat het om onkosten uit oktober of november van vorig jaar."

Volgens de politievakbond is het voor de betrokken speurders ook onduidelijk wanneer de kosten zouden terugbetaald worden. "Wij vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken (Pieter De Crem, red.) dat hij actie onderneemt en dat de kosten zo snel mogelijk worden terugbetaald. Anders kom je in een situatie waarbij speurders opdrachten weigeren omdat ze niet zeker zijn dat hun kosten worden terugbetaald", aldus Lauwers.

Gebrek aan bruikbare kredieten

De federale politie bevestigt het probleem. "De federale politie wordt actueel inderdaad geconfronteerd met een gebrek aan bruikbare kredieten voor het boeken van internationale missies en het uitbetalen van vergoedingen aan personeelsleden", klinkt het in een reactie.

Wegens een regering in lopende zaken en de in plaats gestelde budgettaire behoedzaamheid dient echter het akkoord van de ministerraad bekomen te worden alvorens de kredieten effectief aangewend kunnen worden Federale politie

De nodige dossiers zouden in januari al zijn ingediend. Volgens de federale politie laat een oplossing op zich wachten door het aanhoudende uitblijven van een regering. “Wegens een regering in lopende zaken en de in plaats gestelde budgettaire behoedzaamheid dient echter het akkoord van de ministerraad bekomen te worden alvorens de kredieten effectief aangewend kunnen worden. Tot op heden werd dit akkoord niet bekomen."

Intussen konden de nodige maatregelen worden getroffen om de betrokken personeelsleden "zo snel mogelijk" te vergoeden en werden de vakverenigingen eveneens ingelicht, aldus de federale politie nog.